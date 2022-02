annonse

Tyrkernes kjøpekraft synker etter den høyeste prisveksten på 20 år. Stadig flere går til streik.

En valutakrise oppstod i fjor etter at president Recep Tayyip Erdogan kuttet rentene kraftig. I strid med generell økonomisk tenkning mener han at renteøkning vil gi høyere inflasjon, skriver NTB.

I januar hadde prisene steget med 48,7 prosent fra samme måned i fjor. Det er et kraftig hopp fra desember, da tolvmånedersinflasjonen lå på 36,1 prosent. Tyrkia har hatt vedvarende høy prisvekst siden 2018.

Vil ha lønnsøkning

Arbeidere i flere sektorer streiker med krav om bedre lønn og arbeidsforhold. Særlig den siste uken er det mange som har sluttet seg til protestene. Bud og ansatte som leverer varer for netthandel, postordre og matbestillinger har ledet an.

Etter at ansatte i et datterselskap av den kinesiske netthandelsgiganten Alibaba sist uke sikret seg en lønnsøkning på 40 prosent, la ansatte hos flere konkurrenter ned arbeidet og oppfordret til boikott av bedriftene de jobber for.

– De fleste av dem har universitetsutdannelse og snakker to eller tre språk, men klarer ikke å finne arbeid, sier fagforeningsleder Ali Riza Kücükosmanoglu, og legger til at ikke engang en økning av minstelønnen på nesten 50 prosent vil være nok for å få endene til å møtes.

Mange av dem som nå krever bedre betalt, jobber som selvstendig næringsdrivende og leier seg ut som bud.

Kan tape valget

Ifølge tyrkiske medier er president Erdogan ikke fornøyd med tallene fra landets statistikkbyrå. Siden 2019 har han byttet ut byråets sjef fire ganger, sist for noen dager siden.

Den høye prisveksten kan gjøre det vanskelig for Erdogan og hans parti å vinne valget neste år.

Situasjonen kan være enda verre enn de offisielle tallene viser. Uavhengige tall hentet inn av tyrkiske økonomer antyder en årsinflasjon på 110 prosent, altså mer enn en dobling av prisene.

Finansminister Nureddin Nebati sier i et intervju publisert av Nikkei Asia i dag at inflasjonen vil nå en topp i april og så falle til et énsifret prosentnivå frem mot valget i juni 2023.

