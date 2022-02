annonse

IS-sjefen som døde i et amerikansk angrep i Syria onsdag, var en tilbaketrukken skikkelse som gikk under kallenavnet «ødeleggeren».

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi sprengte ifølge USAs president Joe Biden seg selv i luften da de amerikanske styrkene gikk til aksjon. Han tok med seg flere familiemedlemmer i døden, ifølge Biden.

Han er en tidligere soldat som er anklaget for å ha ledet massakrer av minoritetsgruppen yazidier. For to år siden tok han over som leder i IS, etter at Abu Bakr al-Baghdadi døde. Også han sprengte seg selv i luften under et amerikansk angrep.

Fløy under radaren

Al-Qurayshi er kjent for å ha holdt en lav profil. Han fløy i stor grad under radaren til irakisk og amerikansk etterretning før han plutselig var IS-sjef.

På tidspunktet da han tok over var IS svekket etter flere år med en offensiv fra USA-ledede styrker i Syria og Irak. Kalifatet IS en gang opprettet, lå i ruiner.

USA satte en pris på hodet hans på 10 millioner dollar.

Den nå døde IS-lederen ble født i den nordirakiske byen Tal Afar og det ble antatt at han var midt i 40-årene da han ble drept. Han ble født inn i en turkmensk familie, og det er blitt påpekt at det er unormalt at en ikke-araber har klatret så høyt i IS.

Al-Qurayshi tjenestegjorde i den irakiske hæren under Saddam Hussein og sluttet seg ifølge tenketanken CEP til al-Qaida etter at den irakiske diktatoren var blitt styrtet i USAs invasjon av landet i 2003.

Beryktet fengsel

I 2004 ble han pågrepet av amerikanske styrker og plassert i det beryktede Camp Bucca-fengselet sør i Irak, der også al-Baghdadi og andre fremtidige IS-topper satt.

Etter at de to fremtidige IS-lederne ble løslatt, ble al-Qurayshi værende ved al-Baghdadis side i den irakiske grenen av al-Qaida. De hoppet senere av for å etablere IS.

I 2014 var Qurashi med på å sikre IS kontroll over byen Mosul, opplyser CEP.

Tenketanken sier at al-Qurayshi raskt etablerte seg som en fremtredende skikkelse i IS. Han fikk kallenavnene «professoren» og «ødeleggeren».

Brutal leder

Internt i IS ble han ansett som en brutal leder. Han hadde ansvaret for å eliminere dem som gjorde motstand mot al-Baghdadis lederskap, ifølge CEP.

Jean-Pierre Filiu, jihadistekspert ved Sciences Po Paris, sier at al-Qurayshi er mest kjent for sin rolle i jihadistangrepene mot yazidiene i Irak.

– Massakrer, fordrivelse og seksuelt slaveri, ramser Filiu opp som ugjerningene som ble begått mot yazidiene.

Hans-Jakob Schindler, tidligere FN-tjenestemann og direktør i CEP, sier at likvideringen er et tilbakeslag for IS som mister nok en leder, men at det trolig ikke er snakk om en gamechanger.

Det antas at IS har hatt planer liggende klare i tilfelle lederen ble drept.

Afghanistan og Vest-Afrika

Schindler sier at al-Qurayshi ikke gjorde mye for å endre IS, ettersom gruppen hadde gått bort fra målet om å danne et kalifat i Irak og Syria, og heller begynt å jobbe mot å bli et internasjonalt jihadistnettverk allerede før al-Baghdadi døde.

Filiu mener imidlertid at det denne gangen kan bli mer ødeleggende for IS enn det var da den forrige lederen ble drept.

– Han var en genuint funksjonell leder og likvideringen kan hindre oppblomstring i jihadistgruppen, iallfall midlertidig, sier Filiu.

Damien Ferre, leder for Jihad Analytics, sier at al-Qurayshis ettermæle vil være at han styrket den afghanske grenen av IS, som har vært aktiv i økende grad siden USA i 2020 besluttet å trekke styrker ut av landet.

Andre forskere påpeker at IS har styrket seg i Vest-Afrika.

– På den operasjonelle siden har IS styrket sitt momentum i 2020, sier Ferre.

20. januar gikk IS-krigere til det største angrepet gruppen har stått for siden kalifatet falt for tre år siden. De angrep da Ghwayran-fengselet i kurdiskkontrollerte Hasakeh nordøst i Syria. Minst 370 døde i angrepet og flere fengslede jihadister ble frigjort.

