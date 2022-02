annonse

annonse

Gjerdrum kommune er siktet av politiet etter kvikkleireskredet. De mistenker at kommunen ikke har fulgt opp varsler.

Nå har flere beboere engasjert advokat Geir Lippestad, han varsler erstatningskrav for uaktsomhet. Ti mennesker mistet livet, og mange hus gikk tapt.

– Det er mange som har hatt store økonomiske tap, og mange har blitt psykisk uføre som en ren følge av det de har opplevd, sier Lippestad til Dagbladet.

annonse

Les også: Hovedårsaken til Gjerdrum-skredet: Manglende sikring av Tistilbekken

Lippestad sier at det er forskjell på et erstatningskrav og et erstatningssøksmål. Han håper at det ikke blir nødvendig å reise søksmål.

– Vi vil i løpet av denne og neste uke ta kontakt med kommunen og få oversikt over forsikringsselskapet de bruker og sette i gang en saksbehandling, sier han.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474