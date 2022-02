annonse

Therese Johaug (33) fortalte om nervepirrende døgn i forkant av ankomsten til OL i Beijing og sier at hun jublet da flyet landet i Kina.

– Jeg skal innrømme at den siste uken har vært preget av mye redsel, og at OL kanskje kunne ryke. Jeg har drømt om koronatester om natta som har slått både den ene og andre veien. Jeg har ikke rukket å grue meg til skirennene ennå, og det er kanskje positivt, sa 33-åringen i det første pressemøtet i deltakerlandsbyen i Zhangjiakou torsdag.

Da var det gått under et døgn siden hun og lagvenninnene hadde satt føttene på kinesisk jord etter flyturen fra Zürich i Sveits.

Johaug landet i Kina flere dager på overtid etter smitteutbruddet under høydesamlingen i Seiser Alm i Italia før OL.

Der ble lagvenninnene Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng smittet av viruset, i likhet med herrelandslagets Simen Hegstad Krüger.

Se framover

Fortsatt er det åpent spørsmål om enten Kalvå eller Weng kommer seg til Kina. Det er ikke lenger plass til begge i troppen på åtte etter som Ragnhild Haga ble hentet inn om erstatter og også skal gå lørdagens skiathlon sammen med Helene Marie Fossesholm og Johaug.

– For oss er det en seier å komme hit. Vi jublet da vi landet med flyet, sa Johaug.

Hun fortalte om frykten og redselen, men også om pågangsmot og innsatsvilje.

Allerede i Seiser Alm startet hun å tilpasse seg kinesisk tid og fortalte at hun lå lys våken klokka 03.30 om natta og facetimet med Helene Marie Fossesholm fram til frokostserveringen startet.

Det var aldri noe alternativ å gi opp.

– Jeg tenkte bare at her gjaldt det å benytte de mulighetene vi hadde, og at vi ikke hadde noe alternativ. Det handlet om å rette blikket opp og se framover.

Stort

Frykten og redselen til Johaug er fullt forståelig. Bare timer etter pressemøtet med langrennsjentene ble det kjent at kombinertesset Jarl Magnus Riiber hadde testet positivt, og at et av Norges største gullhåp fort kan gå glipp av hele mesterskapet i Beijing-området.

Riiber har ennå ingen OL-gull og får det trolig heller ikke denne gangen. Også Johaug mangler et individuelt OL-gull. Hun var utestengt under OL i Sør-Korea for fire år siden.

– Et OL-gull er noe av de største en idrettsutøver kan oppnå. Det er det jeg mangler i samlingen min. Jeg har muligheten nå.

Noen timer etter pressemøtet fikk også Therese Johaug muligheten til å teste OL-løypene for første gang.

Den forsinkede ankomsten har gjort at hun ligger noen bak konkurrentene med de siste forberedelsene.

Det bekymret ikke.

– Jeg føler at jeg har fått forberedt meg optimalt.

