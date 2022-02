annonse

Boris Johnson har mistet fem nære medarbeidere det siste døgnet. Men han kjemper videre.

Staben til statsminsteren er avslørt i å holde fester som brøt med koronaregler fastsatt for alle andre. I en forsvarstale for seg i parlamententet, ga Johnson et stikk til Labour-leder Keir Starmer som har skapt ytterligere problemer for ham.

Torsdag sluttet Johnsons nære politiske rådgiver Munira Mirza. Hun er beskrevet som hjernen bak Johnsons politik. Hun begrunnet avgangen med Johnsons uttalelse om Starmer.

Johnson hevdet at Labour-lederen ikke hadde straffeforfulgt overgrepsdømte Jimmy Saville da han var riksadvokat.

Mirzas avskjedsbrev ble publisert offentlig og utløste altså et skred av oppsigelser. Pressesjef Jack Doyle, stabssjef Dan Rosenfield og tjenestepersonen Martin Reynolds trakk seg på rekke og rad.

Fredag sluttet nok en ansatt, politisk rådgiver Elena Narozanski.

– Som Rafiki sier i «Løvenes konge», er endring bra. Endring er nødvendig, selv om det er krevende, sa Johnson på et stabsmøte fredag, skriver NTB.

Arvtakere posisjonerer seg

Finansminister Rishi Sunak er ansett som en mulig arvtaker. Han tok avstand fra Johnsons uttalelse offentlig. Helseminister Sajid Javid gjorde det samme fredag.

Javid sier at Starmer gjorde en god jobb som riksadvokat og fortjener respekt for det. Også Javid er blitt nevnt som en mulig kandidat til å ta over for Johnson.

Elleve folkevalgte konservative politikere har offentlig krevd at Johnson trekker seg.

Avisen The Times siterer fredag et anonymt regjeringsmedlem på følgende måte:

– Det føles som slutten. Det faller sammen. Akkurat nå er det 50/50 i mine øyne.

