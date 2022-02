annonse

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen mener at utnevnelsen av Jens Stoltenberg til ny sentralbanksjef minner om en forhåndsutnevnelse.

– Det er 1–0 til maktspilleren Stoltenberg, etter en prosess som står til stryk, sier Marie Sneve Martinussen til NTB.

Rødt krever å få svar på hvilke vurderinger som ble gjort, da Stoltenberg ble oppfordret til å søke på jobben av Finansdepartementet.

– For meg virker det som en forhåndsutvelgelse som ikke sikrer at vi får de beste kandidatene til en av landets viktigste jobber, sier nestlederen.

Hun er bekymret for at folk flest vil tape på utnevnelsen.

– Jeg frykter at vi får en mer hensynsløs sentralbankstyring, og at renta kommer til å bli hevet for mye, for raskt, fordi Stoltenberg nå skal bevise sin uavhengighet til regjeringen. Det er i så fall ikke Støre det går utover, men boligeiere og arbeidsplasser, sier Martinussen.

