annonse

annonse

Sylvi Listhaugs kritikk av Jonas Gahr Støre og regjeringens Taliban-invitt er ikke bare populær.

Det er ikke bare Støre og regjeringen Listhaug dolker ved å kaste seg på i svertekampanjen, men hele det afghanske folk, hevder samfunnsdebattant Petter Farstad i Utrop.

Farstad mener at man kan sammenligne det nylige Taliban-besøket med et annet besøk av Taliban til Norge, som fant sted da FrP satt i regjering. Farstad mener derfor at FrP, som på sin side har avfeid sammenligningen, viser sitt sanne ansikt, og at det ikke er et pent syn.

annonse

– Fy fader for noen nedrige og utspekulerte mennesker som gang på gang legger skylden på andre for å hevde seg selv, utbasunerer han.

Les også: – Klimafornektere kritiserer barn som ikke vil arve vårt idioti

Det er ikke første gang Farstad gjør en utblåsning mot FrP. Han har tidligere kritisert Sylvi Listhaug for å være klimafornekter. Farstad har konstatert at mennesker over hele verden allerede nå kjenner klimaendringene på kroppen. Han viste til ekstremvær, hete og tørke, og slo fast at det bare er en forsmak. Han frykter at økosystemer vil kollapse og at matproduksjonen vil svikte.

annonse

Samfunnsdebattanten har også hevdet at Jon Helgheim er klimafornekter som tror på en «konspirasjonsteori» hvor han personlig har avdekket en verdensomspennende sammensvergelse hos det store flertallet klimaforskere. Farstad skrev videre at om verden hadde fulgt Frp og deres «dunning kruger-mentalitet» fra tidenes morgen, hadde vi bodd i huler og jaget etter mat med klubbe.

Helgheim har svart med å hevde at det Farstad farer med er ren løgn, og at han er et kjent nettroll. Tidligere har han sammenlignet Helgheim med Anders Behring Breivik, fordi han så et bilde av FrP-politikeren i HV-uniform. Jon Helgheim karakteriserte det som trist at Nettavisen publiserte det han kalte ren løgn.

Resett har kontaktet FrPs stortingsgruppe, men de har ennå ikke besvart vår henvendelse.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474