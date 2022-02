annonse

Jens Stoltenberg snakket to ganger i telefon med Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik i høst om jobben som sentralbanksjef.

Det fremkom under fredagens pressekonferanse om ansettelsen. Stoltenberg deltok digitalt fra Brussel.

– Jeg hadde en samtale med Hadia Tajik tidlig i høst om andre ting, men der jeg nevnte at jeg vurderte å søke fordi det var en sak som allerede var ute i mediene, sa Stoltenberg.

– Hun meldte tilbake til meg senere i høst og sa jeg skulle forholde meg til Finansdepartementet, og det er det jeg har gjort, fortsatte han.

Tajik bekrefter kontakten.

– Det var to telefonsamtaler, én tidlig høst og én sen høst. I disse samtalene ga jeg uttrykk for at det ikke var noe i veien for at han kunne søke stillingen, og at jeg ville ta denne informasjonen til etterretning, sier Tajik i en uttalelse via sin rådgiver.

– Jeg ga også uttrykk for at det var ryddig at han forholdt seg til Finansdepartementet dersom han søkte. Det er Finansdepartementet og finansministeren som gjennomfører og har hatt ansvar for prosessen med å ansette ny sentralbanksjef, og Jens Stoltenberg har vært deres innstilling, sier hun.

I regjeringen er det Tajik som har håndtert saken fra Arbeiderpartiets side.

