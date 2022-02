annonse

annonse

Også i SV er de skeptiske til utnevnelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef

Avgjørelsen er ikke den klokeste, mener SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Dette er ikke den klokeste utnevnelsen, noe uroen rundt kandidaturet og spørsmålet om uavhengigheten til sentralbanken i seg selv vitner om. Med den særlige uavhengigheten som er gitt til sentralbanken, ville ikke vi ansatt en tidligere statsminister, sier hun i en uttalelse til NTB.

annonse

Hun ønsker samtidig Stoltenberg lykke til med jobben.

– Det viktigste framover er at sentralbanksjefen forstår kompleksiteten i finansmarked og pengevesen, klimarisiko og behovet for at pengepolitikken fornyes i tråd med vår tids utfordringer. Jeg håper at Stoltenbergs historikk og bråket rundt ansettelsen ikke blir en hindring for det viktige arbeidet som står foran ham, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474