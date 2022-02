annonse

Republikanernes nasjonalkomité (RNC) fordømte fredag to medlemmer av kongressen for å delta i Demokratenes komite som gransker hendelsene 6. januar 2021.

Liz Cheney og Adam Kinzinger er de to eneste republikanerne som er med i komiteen, det var 10 republikanere som stemte for riksrett mot Trump for hans rolle i hendelsene.

Partiets nasjonalkomité består av 168 medlemmer. Det var snakket om enda sterkere sanskjoner enn fordømmelser, men det ble vannet ut. RNC konkluderte med at de to ved å delta i komiteen var med i «forfølgelse av vanlige borgere som er engasjert i legitim politisk diskurs», skriver Fox News.

Trump har vært sterkt kritisk til de republikanerne som har gått mot ham og han jobber aktivt for motkandidater til Liz Cheney. Adam Kinzinger tar ikke gjenvalg.

Men ikke alle republikanere er enige i kritikken, melder NTB.

– Det er skammelig for et parti å straffe folk som følger sin samvittighet, som søker sannheten til tross for at de utsettes for hets, sier senator Mitt Romney, partiets presidentkandidat i 2012.

– All ære til Liz Cheney og Adam Kinzinger for å søke sannheten selv om det koster dem mye personlig, sier Romney videre.

Demokratenes nasjonalkomite er ikke overraskende kritiske til fordømmelsen av deres allierte i granskningen. Ammar Moussa sier at «det ikke er noen grense for hvor lavt republikanerne vil synke for å beskytte Trump og hans kaos.»

– De har ingen visjoner, ingen agenda, og de er fullstendig underkastet Trump, selv om det betyr å undergrave vårt demokrati og hisse til mer vold, sier han.

Liz Cheney står på sitt og responderer på fordømmelsen.

– Republikanernes ledere har helt frivillig gjort seg til gisler for en mann som innrømmer at han prøvde å undergrave et presidentvalg og vil benåde de tiltalte fra 6. januar, som er siktet for oppvigleri, sier Cheney.

Hun er forøvrig datter av tidligere visepresident Dick Cheney.

