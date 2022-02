annonse

USA kansellerer 130 millioner dollar i militærhjelp til Egypt grunnet bekymringer over alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Ifølge Overt Defense, kunngjorde det amerikanske utenriksdepartementet fredag at det vil «omprogrammere» 130 millioner dollar i militærhjelp som opprinnelig var ment for Egypt til «andre nasjonale sikkerhetsprioriteter». Hva pengene skal brukes til er ennå ikke offentliggjort.

Avgjørelsen er et direkte svar på at den egyptiske regjeringen ikke har klart å oppfylle USAs krav og kriterier knyttet til menneskerettighetsrelaterte spørsmål innen fristen 30. januar. Selv om de nøyaktige detaljene i kriteriene ikke har blitt offentliggjort, er det blant annet kjent at amerikanerne krevde at Egypt måtte frigjøre en rekke politiske fanger.

I tillegg tok en rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet fra mars opp en rekke betente egyptiske menneskerettighetsspørsmål. Eksempler inkluderer ulovlige eller vilkårlige drap, utenrettslige drap, tvangsforsvinninger, tortur, vilkårlig internering, politisk fengsling, alvorlige begrensninger på ytringsfrihet, presse og internett, inngrep i rettighetene til fredelige forsamlinger og organisasjonsfrihet, vold mot minoriteter samt tvang eller obligatorisk barnearbeid.

Spill for galleriet?

Avgjørelsen er imidlertid mer et symbolsk dask på lanken til Egypts president Abdel Fattah al-Sisi enn et seriøst forsøk på å tvinge Egypt til å endre sin adferd. USA sender Egypt rundt 1,3 milliarder dollar i militærhjelp hvert år, og Egypt vil fortsatt motta 170 millioner dollar i bistand av de opprinnelige 300 millioner dollarene som USA hadde planlagt å sende i begynnelsen av året.

Siden USAs utenriksdepartement også offentlig har fastslått at $130 millioner er den maksimale summen med penger som USA kan holde tilbake fra Egypt for dette regnskapsåret, er ytterligere tilbakehold usannsynlig. I forrige uke godkjente dessuten USA våpensalg for 2,5 milliarder dollar til det egyptiske militæret, som inkluderer C-130J Super Hercules transportfly og flere SPS-48 landbaserte radarsystemer.

Realpolitikk vs. menneskerettigheter

Menneskerettighetsgrupper har generelt berømmet den amerikanske avgjørelsen, men også vist til det «større bildet» med tanke på USAs militærbistand til Egypt og bedt om en hardere holdning mot regimet til president al-Sisi.

President Biden hadde lovet å ta en mye tøffere holdning mot president al-Sisi enn Trump-administrasjonen, men Egypt er fortsatt en viktig regional alliert for USA. Det er derfor usannsynlig at USA vil være villig til å sette et så viktig bilateralt forhold i fare for politiske spørsmål og skjæringspunkt knyttet til menneskerettighetsbrudd.

