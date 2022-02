annonse

Det er antatt at Sovjetunionen hadde en konfidensiell kontakt ved Statsministerens kontor (SMK) i et par tiår frem til begynnelsen av 1970-tallet.

Under Einar Gerhardsen ble det her utviklet en alternativ norsk sikkerhetspolitikk som på en forbløffende måte samsvarte med sovjetiske interesser. Det er denne som er blitt betegnet som den norske brobyggerrollen. En rekke norske politikere in spe engasjerte seg og som sovjetisk arkivmaterial har vist, ble de omhyggelig pleiet av sofistikerte KGB-agenter og fikk gjerne betegnelsen konfidensielle kontakter.

Etter pågripelsen av Arne Treholt dabbet aktiviteten av, men tok seg opp igjen på slutten av 1980-tallet. Mange norske politikere kan prise seg lykkelige over at det befant seg en dobbeltagent ved den sovjetiske residensen i Oslo. Ikke bare Jens «Steklov» Stoltenberg og Thorbjørn «Jurij» Jagland ble advart av overvåkingspolitiet. Vår nåværende statsminister Jonas Gahr Støre var så heldig å få tildelt selveste dobbeltagenten som mentor (Butkov).

Tretti år senere har en ny stormakt kommet på banen som ønsker å eksportere sitt sikkerhetssystem til Vesten og få has på det liberale demokrati. I Norge ble igjen Statsministerens kontor arnestedet der en fremmed makt kan påvirke politikken etter sine interesser. Folkerepublikken Kina har de siste tiår utviklet et system som forener helse- og sikkerhetspolitikk. Gjennom selskapet Huawei forsøkte de tidlig å komme i kontakt med stabsjefen på statsministerens kontor, Lars Øy. Det var han som ifølge Koronakommisjonen sendte helseministeren og statsministeren en epost 12. mars 2020 der han tar til orde for å «trykke på den store knappen» og innføre kinesiske tiltak i strid med den norske pandemiplanen og vitenskapelig epidemiologi.

Statsminister Solberg spurte helsedirektør Guldvåg samme morgen om det var denne dagen de skulle «trykke på den røde knappen». Guldvåg var allerede et par uker tidligere blitt bearbeidet av kinesiske interesser. Allerede 25. februar 2020 ble det arrangert et møte mellom kinesiske foreninger og selskaper og norske helsemyndigheter (Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet). Kinesere, hvorav flere ansatt ved norske forskningsinstitusjoner, satte opp en tiltaksliste på 10 punkter. Det var i stor grad disse tiltakene som ble iverksatt i Norge. Kineserne argumenterte sterkt mot flokkimmunitet. Alt måtte settes inn på å forhindre spredning av viruset og streng sosial kontroll innføres. Kineserne kunne allerede levere teknologien.

I januar 2020 ble den norske biologen Nils Christian Stenseth tildelt den høyeste hedersprisen som kan gis en utenlandsk forsker i Kina, av president Xi Jinpeng. Kort tid etter hyller Stenseth den kinesiske batwoman Shi Zhengli, som han har innledet et samarbeid med, i Aftenposten. Shi Zhengli er en av de sentrale personene i den såkalte gain-of-function-forskningen som går ut på å øke infeksiøsiteten til virus. Jo høyere pandemipotensial desto mer økonomisk støtte og større mulighet til å publisere i de mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftene. Peter Daszak, lederen for EcoHealth Alliance, som amerikanske helsemyndigheter hadde outsourcet gain-of-function-forskningen til da denne ble midlertidig forbudt i USA, hadde en årslønn som var høyere enn den presidenten i USA har. I Kina er også forskerens lønn avhengig av antall publikasjoner i prestisjefulle tidsskrifter.

Amerikanske folkevalgte har nå offentliggjort en del av kommunikasjonen mellom amerikanske helsemyndigheter og ledende virologer som kort tid etter denne kommunikasjonen publiserte et innlegg i The Lancet der lablekkasjeteorien brennmerkes som konspirasjonsteori. Nå viser det seg imidlertid at flere av disse virologene langt på vei delte oppfatningene til nobelprisvinnerne Luc Montagnier og David Baltimore om at det nye koronaviruset var genetisk manipulert i et laboratorium.

Den amerikanske helsedirektøren Anthony Fauci hadde allerede i 2012 forsvart gain-of-function-forskningen og hevdet at nytten av kunnskapen fra disse eksperimentene er større enn risikoen for en ny pandemi. Da et nytt koronavirus begynte å spre seg fra Wuhan der man nettopp drev med gain-of-function-forskning på koronavirus, kunne dette ikke bare gi kinesiske myndigheter problemer. Amerikanske helsebyråkrater og virologer kunne også havne i trøbbel. Dette kan ha ført til en dekkoperasjon med støtte fra store mediekonsern. I Norge ble det iverksatt en svertekampanje mot de som informerte om en mulig lablekkasje av Faktisk.no som arbeider med sensurering for Facebook og eies av norske mediekonsern.

Det amerikanske helsedirektoratet NIH har måttet utlevere forskningsrapport fra Peter Daszak som viser at det bedrives gain-of-function-forskning på MERS-koronavirus som er 10 til 15 ganger dødeligere enn SARS-koronavirus. Virus har unnsluppet laboratorier ved en rekke anledninger. Siden det første SARS-utbruddet i 2003 har det vært flere lablekkasjer av SARS-virus i Kina. Hvis det ikke tas et oppgjør med denne forskningen, er det bare et tidsspørsmål før vi igjen har en pandemi og da er absolutt risikoen til stede for at viruset er langt dødeligere.

