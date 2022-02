annonse

Joe Rogan har gått ut på Instagram for andre gang på en uke. Denne gang er det fpr beklage bruken av ordet «nigger».

En artist ved navn India.Arie har lagt ut en montasje på Instagram hvor Rogan fra sine podkaster siden 2009 (totalt over 1600 som hver varer i tre timer) tar det fulle ordet i sin munn. I montasjen er det ikke med konteksten han bruker ordet i.

India.Aria har hengt seg på boikott-oppfordringene mot Spotify som ble startet at Neil Youngs utspill i forrige uke.

Les også: Bidens pressesekretær anbefaler mer sensur på Spotify

Rogan starter med å si at det er det mest skammelige og beklagelige han har måttet snakke om. Han nevner videoen som er lagt ut og at den ser «forferdelig ut» selv for ham.

– Det er video satt sammen av klipp, tatt ut av kontekst av meg som sier n-ordet. It looks fucking horrible, even to me, sier Rogan.

– Jeg vet at for de fleste er det ingen omstendigheter hvor en hvit person kan si det ordet offentlig, langt mindre på en podkast, og jeg er enig i det nå, sier Rogan.

– Jeg har ikke sagt det på mange år. Men i en periode, når det kom opp i en samtale, ville jeg si ordet fullt ut, snarere enn å omtale det som n-ordet, sier Rogan. – Jeg trodde at så lenge det var i kontekst, ville folk forstå.

Les også: Joe Rogan forsvarer invitasjon av folk som går motstrøms

Han forklarer deretter kontektsen det ble sagt i. For eksempel under en diskusjon om et konkret program på 1970-tallet hvor n-ordet (nigger, red.anm) ble brukt og for å vise hvor mye tidene hadde forandret seg. At ordet ble brukt i Pulp Fiction eller av Richard Pryor.

Rogan viser til at han videre diskuterte ifm med at Netflix-leder fikk sparken for å ha sagt ordet høyt, men uten å kalt noen en n… Og i stedet for å omtale det som «the n-word» er Rogans synd, som han nå er dypt skamfull over, å ha sagt ordet ut i fullt: altså som «nigger»

– Det er ikke noe ord som dette på det engelske språk, sier Rogan. – Bare en gruppe mennesker kan bruke dette ordet, og de kan bruke det på så mange ulike måter. Men hvis en hvit person sier det, er det rasistisk og giftig. Men en svart person kan bruke det, og det kan være en punchline, det kan være ment kjærlig, som tekst til en raplåt. Det kan være en positiv bekreftelse.

Men Rogan er hvit, og han innser nå at han ikke kan bruke ordet.

Samtidig med Rogans beklagelse, er det også blitt lagt merke til at Spotify har fjernet ytterligere 70 episoder av podkastene Rogan har gjort siden 2009 og som ble lastet opp da han signerte kontrakt med dem i 2020, skriver New York Times. Også i 2021 ble en del episoder fjernet.

På Twitter er Rogans beklagelse delt og kommentert.

– Han er ferdig, kommenterer en.

Joe Rogan apologizes for resurfaced podcast clips of him using the N-word. Spotify has reportedly removed 70 episodes of The Joe Rogan Experience that see the comedian using racist slurs. pic.twitter.com/2DqmH7ISmJ — Pop Crave (@PopCrave) February 5, 2022

