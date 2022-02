annonse

NTB melder at et overveldende flertall stemte for å splitte opp storfylket under representantskapsmøtet i Viken Arbeiderparti lørdag.

Det er dermed høyst sannsynlig at Viken går mot en oppløsning.

Lørdag samlet Arbeiderpartiet i Viken seg til et digitalt møte for å stemme over forslaget fra samarbeidsutvalget om å løse opp storfylket.

97 av de 100 representantene stemte i tråd med innstillingen, mens 3 stemte mot.

Fra før hadde lokallagene både i Akershus, Buskerud og Østfold gått inn for å dele opp Viken.

Den endelige fasiten kommer 24. februar, når fylkestinget i Viken skal avgjøre om de skal søke Stortinget om oppløsning.

Viken Arbeiderparti og Viken Senterparti, som til sammen har 34 av de 87 representantene i fylkestinget, går begge inn for oppsplitting. Det samme gjør 15 representanter fra SV, Rødt og Fremskrittspartiet.

