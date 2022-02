annonse

annonse

Manchester United er ute av FA-Cupen etter tap mot Middlesbrough.

Det sto 1-1 ved full tid og ekstraomgangene var målløse. I straffespark-konkurransen taklet ikke 19-årige Elanga fra Sverige presset og skjøt over.

Elanga misses the last penalty, Man Utd out. ❌pic.twitter.com/vaGfHXKzHo — 𝖦𝖤𝖭𝖨𝖲 𝖢𝖮𝖬𝖯𝖲 (@geniscomps) February 4, 2022

annonse

Dermed ligger Middlesbrough fra nivå to overraskende i potten foran søndagens trekning av 5. runde i verdens eldste fotballturnering.

Tapet er et hardt slag for Manchester United. FA-cupen var storklubbens beste sjanse til å vinne sølvtøy igjen for første gang siden 2017. Champions League står igjen, men de færreste tror de rødkledde er gode nok til å gå hele veien der.

Nedturen kom etter noen turbulente United-dager. Sist helg ble angrepsprofilen Mason Greenwood tatt ut av trening og kampspill som følge av alvorlige anklager fra en kvinne. Politiet har siktet 20-åringen for vold og voldtekt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474