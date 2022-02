annonse

Amerikanske soldater ved Camp Buehring i Kuwait trenes nå opp i å operere systemet – kjent som Mobile Low, Slow, Small Unmanned Aerial Vehicle Integrated Defence System (M-LIDS).

Ifølge en pressemelding fra den amerikanske hæren, gjengitt i Defence-blog, gjennomgår soldatene et treningsprogram for å effektivt kunne operere M-LIDS. Våpensystemet er allsidig og kan monteres på minebeskyttede allterrengskjøretøy (MATV). Det er designet til å «målrette, deaktivere, eller ødelegge fiendtlige droner og andre ubemannede luftfartøyer.»

Det store antallet kommersielle droner og tilgjengeligheten av drone-byggesett og nettbaserte opplæringsprogrammer for å sette sammen droner av gjenstander som er enkle å finne, betyr at anti-drone-systemer (counter unmanned aircraft systems; C-UAS) må være modulære, basert på åpen arkitektur og skalerbare for å effektivt kunne utvikle seg i takt med at drone-trussel blir mer prekær.

Både terrororganisasjoner og nasjonalstater har brukt våpendroner til offensive formål for å påføre store skader – alt fra målrettede taktiske angrep på individuelle stridsvogner, til omfattende angrep mot strategisk kritisk infrastruktur.

M-LIDS lover å gi soldater mobiliteten, ildkraften og beskyttelsen som kreves for å oppdage, identifisere, spore og beseire trusler fra ubemannede flysystem (unmanned aircraft system; UAS).

M-LIDS er også tilrettelagt for enkle systemforbedringer og oppgraderinger i takt med at nye teknologier utvikles i fremtiden. Gjennom streng og rigorøs testing, omtales M-LIDS som en «lavrisiko mobil C-UAS som er tilgjengelig per dags dato».

M-LIDS skal først og fremst anvendes til å ta ut de minste ubemannede flyvende fartøyene som er i stand til å frakte store eksplosiver eller sofistikert observasjonsnyttelast. Disse dronene veier vanligvis mer enn 25 kilo, men mindre enn 600 kilo. De opererer i høyder under 5500 meter i hastigheter lavere enn 250 knop (463 km/t) – som for eksempel dronene Shadow og Integrator.

M-LIDS er utstyrt med en rekke passive og aktive sensorer for å oppdage, spore og identifisere UAS og ikke-fiendtlige fly. M-LIDS bruker et omfattende nettverk for å kommunisere, slik at operatøren kan utføre passende nøytraliseringsteknikker – alt fra elektronisk krigføring til full fysisk avskjæring.

