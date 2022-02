annonse

Forsvarets etiske råd (ERF) mener religiøse ritualer og salmer kan virke ekskluderende på minoritetskulturer i Forsvaret.

– Jeg er helt på bølgelengde, sier biskop Kari Veiteberg

– Forsvarets tros- og livssynskorps har lenge vært i gang med å inkludere mer mangfold. Dette arbeidet vil de fortsette med, men det vil selvsagt ta litt tid, sier Kjersti Fjørtoft, filosofiprofessor ved Universitetet i Tromsø og leder i Etisk råd for forsvarssektoren (ERF).

Det var et innlegg fra løytnant Stian Husby på NRK som sparket igang debatten. Han mente det var «svært spesielt» at Forsvaret fremsto som en kristen organisasjon, mens resten at det norske samfunnet var sekulært, skriver NTB.

Rådet har nylig sendt nye vurderinger til Forsvarsstaben om kristendommens rolle i Forsvaret, ifølge Nationen.

ERF ber også Forsvaret om å reflektere over den symbolmakten som ligger i «ritualer, salmer, arkitektur, bilder, og lignende», og at dette kan «virke ekskluderende på minoritetskulturer/religioner».

Oslo-biskop Kari Veiteberg er ansvarlig for feltpresstjenesten og er angivelig ikke bekymret.

– I praksis tror jeg ikke det blir så stor endring, sier hun, og fortsetter:

– Vi vil tilby våre tjenester, men det vil ikke være noen tvang. Rundt krise, sorg og død vil prester fortsatt være tilgjengelige, også for humanetikere og muslimer.

– Det som i dag kalles «bønn på linje» og gjerne brukes før man skal ut i strid, bør få et nytt navn – for eksempel «etisk appell» eller «ord for dagen». For at det vil være krevende å gå ut av linjen i en slik situasjon, det er lett å forstå.

Vil følge opp

– Forsvaret ser nå på hvordan vi skal følge opp tilrådningene fra Etisk råd, sier oberst Frank Sølvsberg, pressevakt hos Forsvaret, til Nationen.

