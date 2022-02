annonse

Noen må ta regningen, mener Norsk klimastiftelse. De sier likevel at havvind er riktig og vil gi industrien muligheter for internasjonal vekst.

De skriver at havvind bare er ett av de store grønne industriprosjektene som vil trenge gunstige statlige rammebetingelser, og at staten er rikere enn noen gang, men at handlingsregelen setter tak på hvor mye som kan brukes.

– Å sende regningen til forbrukerne er neppe en idé som vil være veldig populær. Det måtte i så fall kombineres med en eller annen ordning som holder strømprisene i sjakk, skriver Norsk klimastiftelse i medlemsbladet, Energi og Klima.

De har likevel stor tro på prosjektet:

– Havvind er en stor og viktig del av omleggingen til et nullutslipp energisystem både i Europa og ellers i verden, og norske aktører bør sikte mot å ta en betydelig del av denne kaken.

Men de forstår at det ikke vil være gratis å komme i gang med havvind i betydelig målestokk, og sier at hvordan man gjør det vil ha stor betydning. De anslår at havvind vil koste opp til ti ganger mer enn vannkraft. Så lurer de på om hvem som skal betale:

– Investeringsstøtte, for eksempel fra Enova, kan ta ned det årlige subsidiebehovet, men penger til dette må også hentes et sted, skriver de, og kommer så med et forslag om en «havvind-avgift».

Norsk Klimastiftelse tror at med varig høyere strømpriser, vil subsidiekostnadene gå ned. I perioder med svært høye strømpriser, slik vi har i vinter, vil til og med flytende havvind være «in the money».

Resett har kontaktet stortingsgruppene til MDG, RØDT, SV og Krf med spørsmål om hvordan de vil finansiere havvind. Til nå har ingen besvart vår henvendelse.

