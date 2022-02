annonse

annonse

NRK har nylig utlyst kringkastingssjefjobben, stillingen de beskriver som Norges viktigste og mest spennende medielederjobb.

Men representerer ikke NRK en altfor liten del av folkets meninger og interesser, selv om samfunnsoppdraget er å være kringkaster for hele Norge? Hvem søker da på jobben? Og hvem er de kvalifiserte som ikke gidder å søke? Hvordan ble det slik at Norges toppjobber er stengt for kvalifiserte søkere?

Rikskringkasteren burde gjøre sitt nasjonale oppdrag, men i stedet ansetter og ansetter de sine egne, se bare på hva den nåværende sjefen, SV/AP-Eriksen, gjorde da han ansatte eksdama si, Hege Duckert, i en lederstilling i NRK. Absurd. Hva gjør en slik autoritær holdning med et såpass åpent samfunn som Norge har vært siden 2. verdenskrig? Radioen i skapet og alt det der. Hvordan ble det slik at et norsk demokrati ble lukket i et sosialistisk NRK-skap?

annonse

Høyresiden kan takke seg selv for å stå på gangen

At NRK i dag ikke oppleves som en rikskringkaster, en objektiv formidler av nyheter og kulturelle fenomener, det skyldes ikke bare venstresidens griskhet på å definere sannheten, det er en del av spillet. Det er høyresiden som ikke forsto hvor viktig kultur, medier og det forslitte begrepet «vanlige mennesker» er og var.

Så da kan vi som ikke er enige i dagens woke politiske retning steke i vårt eget fett. Eller? Det avhenger dog av varmen på pannen, som en dannet politiker på høyresiden kunne ha sagt for noen tiår siden. Men tiden har gått. I dag snakker også partiet Høyre venstresidens språk, vil bli likt, kan ikke si slikt på NRK. Og siden høyresiden ikke definerte egne populære kulturkanaler må de bli invitert og silt inn av venstresiden. På en måte kan de takke seg selv.

annonse

Høyresidens ignoranse for verdiene som ligger i et folks og en sivilisasjons historiske og kunstneriske kultur, eller i hvert fall unnlatelsen i å stå opp for den, er nøkkelen de har mistet til radio- og kulturskapet Norge. Nå er det de gamle radikale hippiene som har forstått den kapitale verdien av kultur. Barn av den økonomiske høyrekapitalen fikk ikke den nye postmoderne kulturen inn med DNAet. Og eldre konservativ kultur er ofte bare levende som en fasade, en som egentlig er en avstand til innholdet. For man må elske det man fronter. Høyresiden i Norge har vel helst gitt et inntrykk av å elske det alle elsker de siste tjue årene, forsøkt å være kulturelle mennesker, slik det ble modellert av venstresiden.

Marienlyst ligner en festning. Muggen og gammel. Nå skal historien om den selges og bli et boligkompleks for nyrike urbanere på Majorstuen. NRK skal gjenoppstå på Ensjø i Oslo med den faste venstreorienterte staben. For de ansetter jo seg selv. En slik prosess er mistet av syne for høyresiden. Og selv Carl I. Hagens begrep ARK synes som arkaisk historie. På Ensjø kan NRK etablere en ny historie om seg selv og Norge. Uten motstand og synlig kritikk.

Venstresiden er demokratiets felle

Det begynte med det utvidede kulturbegrepet på nittitallet. Alt var plutselig kunst. Alt var kultur. Avgreiner av postmodernismen som ikke har noe senter eller dybde, som bare søker seg frem i et tomt himmelrom. Hvis man skal være kritisk og konservativ er det slik postmodernismen ser ut i dag. Postmodernismen er ikke så utbredt i den virkelige verden, mest blant dem som snakker venstresidens sak i Vesten. Men slik har de snakkende og publiserte fått definere rammer og makt for alle som bor der, i større grad enn det stemmeseddelen og demokratiet egentlig tilsier.

Sist under regjeringen Solberg, som satt med makten i åtte år, ble SV/AP/NRK-Eriksen gjeninnsatt som leder, med statsministerens doble lønn, uten protester eller debatt. Det er så stor makt venstresiden har fått i Norge. Høyresiden som ofte ikke så verdien i hvordan kunst og kultur også kan brukes som knebel i et maktovertak, må nå skrape på NRK og medienes dør. Selv Dagens Næringsliv er kuppet av Ap og deres medløpere, selv om kommentatoren fra VG fikk ny og bedre redaktørjobb der etter å ha blitt tatt på fersken som Ap-gemal.

VG ligner i dag det Arbeiderbladet var før. Dagsavisen, som avisen nå heter, ligger ofte lenger til venstre enn den til kommunismen sympatisk innstilte Klassekampen skriver seg selv ut som. Tenk Hege Ulstein. Kommentatoren som mente at klitoris kunne kuttes av fordi den også går inn i kjeden. Kommentaren er slettet på det vanlige nettet.

NRK-sjefen vår har sittet stille på bakrommet i mange år. Han skriver ikke, han produserer ikke, han deltar ikke i debatter eksternt – ja man kan undres på hva han egentlig gjør. Budsjetter og slikt, som vanlige småledere ofte må bruke tid og ansvar på, er neppe hans domene gitt så mange ressurser han har til disposisjon. I høyden underskriver han vel årsberetningen.

Venstresiden er passivaggressive

annonse

Den passivaggressive metoden er noe venstresiden kan. De har, samlet sett, om ikke psykopatens, så i hvert fall narsissistens trekk. For det kommer og kommer flaue angrep mot dem, Eriksen, NRK og alle NRK hyller og fronter, som i sin stusselige og ikke treffende form er utilbørlige. Det er da samfunnsridderne reagerer på deres vegne. Kanskje håper de på å bli invitert inn i festningen NRK.

Selve kampen om hvem som har rett i samfunnet blir ofte utkjempet av ulønnede lakeier. Mange med egenlagde titler på Twitter. Ved å avlese Twitter kan de med virkelig makt se hva som er verdt å gå inn i. Litt slik Støre og alle statsledere sender en ung politiker ut for å publisere et leserinnlegg i en avis, selvsagt skrevet av en spinndoktor på bakrommet, for å se om det slår an, se om det er noe ledelsen eller statsministeren bør fronte, skrive noe bedre om av den virkelige spinndoktoren i partiet.

At folks oppgitthet rundt en åpenlys venstredreining blir ignorert av dem som sitter på Marienlyst er slik maktspillet er, men at politikere på den andre aksen ikke har forstått verdien i å påvirke kulturen og ungdommen gjennom rikskringkasting, skole, styrte kultur- og mediemidler og samspill med psykologisk sterke stemmer, er utilgivelig. For igjen på den siden står en gjeng maktkåte nikkedukker som ikke forstår at spillet starter der ute i det folk ser på og bryr seg om.

De gamle ser ennå på TV. De unge bruker andre tilsynelatende mer demokratiske kanaler. Men kanselleringskulturen har gjort YouTube, Twitter, Facebook, Instagram og andre store kanaler til ett eneste sted der man ikke vil ha en reell debatt, bare en konsensus som selger. Debatten, den virkelige debatten, den døde da 68-erne tok over maktkorridorene i media og kultur. Deres barn og barnebarn, generasjon X og Y, de er elsket for å innsnevre debatten, heise sitt moralske bryst og puste tungt. Dørene er stengt for logikk og dem som ikke har det riktige DNA-et. Som kanskje kommer fra høyresiden og ikke fornekter det.

Hva er kultur og kunst?

Det er ikke sikkert Støre og de andre leirbålsangerne bryr seg så mye om kultur, og ingen skal måtte være kulturarbeider eller vite mye om kultur for å verdsette og elske kunst og kultur. Men når de mest seiler på den kulturen som har riktig strøm handler det ikke om kjærlighet og selverkjennelse, slik kunst vel er ment. Sånn egentlig. Så vel folkelige artister som DDE, Åge Aleksandersen, Jørn Hoel og nesten enhver som våger si noe politisk er på deres side; for hvis ikke selger de ikke det robotmenneskelige kulturproduktet sitt. Hvordan har det blitt sånn at den konservative siden i politikken og samfunnet ikke påpeker, booster og tar vare på kulturarven i sitt eget rike?

Når hørte du sist en politiker fra Høyre (utenom Per Kristian Foss) som hyllet Grieg, Munch, Ibsen og deres like med innsikt, ikke bare med floskler om brunost og vafler? Jeg sier ikke at venstresiden er bedre, de har tillatt sesong på sesong med høstutstillinger som visner for øynene og en pengestyrt kultur der man fikk midler om man i søknaden skrev noe om multikultur eller noe «helt nytt» og progressivt. Det har endt med maling som spruter millioner ut av anus fra en stum kunstner i en gymsal. Og venstresiden forsvarer på passivt vis at Black Box teater lå i buskene og spionerte på rasister, blant annet deres egne – Jens Stoltenberg – for listen for å være rasist er nå så lav at bare de ryggradløse våger å danse limbo med samfunnet.

Ap vet det H ikke ser, kurrer med mediene

Og hvor er kritikken? VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og lokale storheter som BT er blitt springbrett for kommentatorer og redaktører som har samkvem med den politiske og den finansielle eliten. De skuler på hverandre, gir vel blanke faen i hva de tenker, men søker seg frem til minste felles multiplum om hva alle andre mener man til sammen bør tenke for å overleve i denne nye verden av ensrettet kultur med progressivt avkom, hadde nesten sagt avsprut eller avføring fra 68-ergenerasjonen.

De har, om enn også passivt sørget for at skolen og den såkalte felleskulturen er blitt ensrettet med den kulturelle skolesekken, foredragsholdere, den beviselig venstrevridde lærerstanden, den øl-hellende-i-hodet-på-avskum-fra-høyresiden-kultureliten. Dette er den venstrevridde kulturadelen som får sitte og bable i beste sendetid på særlig NRK.

Kanselleringsmonsteret, slik det faktisk ser ut, det forstår ikke H, FrP, V og Krf. De forstår ikke at dette ikke ganger dem, dette at deres stemmer ikke får komme til på demokratisk og debattærlig vis i rikskringkastingen, mediene, skolene, universitetene, kulturlivet, og nå også kirkestanden – når kjøttvekten så ensidig faller mot venstre.

annonse

De spiller heller venstresidens spill i håp om at de skal bli akseptert som gode og kulturelt snille mennesker, slik venstresiden mener de er. Se på Abid Raja. Hans selvbiograf ble mest solgt i Norge i 2021. Han har en historie som advokat for en far som sannsynligvis æredrepte sin norske datter. Han var forsvarsadvokat for Azhar Iqbal, far til Rahila Iqbal, som ble drept i Pakistan, kort tid etter at hun ble lurt dit av familien. Kultur, ja det også, ordet har sin rot i kult. Da er kefir ikke det viktigste. Men bakterier kan omforme et landskap. Jeg mener venstresiden har omformet Norge langsomt og tilsynelatende bevisst siden 1945. Men mange er bare opptatt av makt og «godhet». Ser hvor den har eierskap.

Hver gang Høyre har makten blir kulturministeren en ukjent grå stære, som ikke ser landskapet, bare messer om at kulturen må tjene inn mer penger. Hver gang Ap har kulturministeren er det en ung og hipp person som har sjansen til å gå helt til topps. Som Tajik og Giske. Maktpersoner som vet at kulturen ikke trenger å tjene inn noe som helst, den tjener likevel saka, mange ganger det økonomiske minusregnskapet. Høyresiden har vært naive, arrogante og bent ut sagt dumme, nå dumsnille, i møte med den kulturen som faktisk bor i Norge.

Vil du være inne eller ute?

Stoltenberg blir kanskje sentralbanksjef i Norge, kultursjefen i NRK er samboer med SV-dronning Kristin Halvorsen, Snorre Valen, tidligere SV-er, blir leder av Kringkastingsrådet, i det kommer også Sumaya Jirde Ali, som er så langt ute på venstresiden at hun fjernet seg delvis fra Klassekampen og skrev for Morgenbladet. Men ikke mer mediesky enn at hun lot seg portrett-intervjue av Dagsavisen nylig. På innsiden sitter folk som får dette til å skje.

På utsiden står høyresiden og lar det skje, tror kultur er så lite interessant at de ikke tar grep, tror likevel de blir invitert inn. Et ensrettet apparat av kulturmennesker, kommentatorer i medier, lærere og universitetsansatte, og også den moralsk venstrevridde i gata og på puben vet bedre. For de er gode. Og om du skal motbevise det har du neppe et maktapparat som dem i ryggen. Lar klokelig være å utvide begrepet de eier nå.

Da er det er bedre å skåle med dem, uansett hvor lite de vet, uansett hvor fjernt fra folket og historien de er. Disse ordene er skrevet som en antipostmodernistisk skål fra en skribent som faktisk har vært på innsiden av det kulturelle Norge, et bittelite land i verden. De som i dag definerer Norges fremtid, kansellerer gjerne dem som ikke bør være med på å påvirke Norge.

Om ikke de kan det, har de makten til å mørklegge når det kan skade eget prosjekt og belyse når det kommer noe dritt som kan slenges på dem som har en sannhet de selv ikke tror på.

De får bare virkelig motstand i kanaler som ikke blir lest eller promotert i demokratiets og ytringsfrihetens navn, men som må ta den knockouten – du kan faktisk ytre deg, det er bare slik, skjønner du, at det ikke egner seg, og vi liker ikke innholdet, bruker det heller for å argumentere for en smalere ytringskorridor. Hva sa du, det er så vanskelig å høre der du står, eller ligger, langt nede i korridoren. Jo, du har ytringsfrihet, men du må betale med omdømmet ditt om du sier noe flokken er redd for å ta i. Gå hjem nå. Kom tilbake når du har tenkt deg om.

Radioen i skapet? Den er på DAB nå. Er stum, så å si kansellert.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474