Mennenes utforrenn i Beijing-OL ble stoppet av vind. Rennet ble utsatt tre ganger i håp om bedre forhold, men til slutt måtte juryen gi opp, skriver NTB.

Det betyr at vinneren i en av vinterlekenes mest prestisjetunge øvelser må kåres en annen dag.

– Det er veldig synd. Det er alltid sol her i Kina, men det blir for mye kastvind, så det er derfor det ikke går. Beslutningen er ganske tydelig fra arrangøren at kastene som kommer på hoppene er for uforutsigbare, og det er for farlig, egentlig, sa alpinsjef Claus Ryste til TVNorge.

Lørdagens trening ble avbrutt etter at bare tre alpinister hadde vært utfor.

Det skapte sterke reaksjoner blant flere av utøverne. Aleksander Aamodt Kilde er blant de største favorittene. Han suste ned til rekordtid i bakken lørdag og vant også treningen fredag. Han har startnummer 11 i søndagens renn.

Kjetil Jansrud og Adrian Smiseth Sejersted stiller også for Norge. De skal starte som nummer 23 og 24 av de 43 påmeldte. Norges stjernelag vant OL-gull i dramatisk blandet stafett

