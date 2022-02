annonse

annonse

Religionskritikk revolusjonerer ikke verden, sier fylkesleder i Rødt Nordland. Venstresiden lukker øynene, svarer Frp-politiker.

Rødt mener det som revolusjonerer verden er kritikken mot det rådende økonomiske og politiske systemet som deler oss opp i klasser med rike og fattige.

– De som virkelig føler på hersketeknikker, og burde føle seg krenket, er unge norske kvinner i hijab. De får adskillig verre personkarakteristikker enn Gelius. Likevel står de i storm etter storm og velger å beholde hijaben på. Det burde fortelle oss at de er i stand til å kjempe sine egne kamper uten hjelp av menn med hvitt frelserkompleks, skriver fylkesleder i Rødt Nordland, Linda Forsvik, i Nettavisen.

annonse

Det er den islamkritiske presten Einar Gelius hun henviser til. Han har tatt del i en debatt om temaet. Venstresiden i norsk politikk har i alle år stilt kritiske spørsmål til både kirke og kristendom – men unngår å stille de samme kritiske spørsmålene til islam, mener Gelius.

Les også: Afghansk kvinneaktivist til Resett: – Vi har jo prøvd krig og det fungerte ikke (+)

Forsvik skriver at kirken utvikler seg «i tråd med resten av samfunnet» for å ha en rolle i samfunnet. Hun sier det finnes mye å kritisere religiøse tekster for, både innenfor islam og kristendom, men at man må skille mellom epler og pærer.

annonse

– Å være troende muslim er ikke det samme som å være islamist eller tilhenger av undertrykkende islamistiske regimer. Undersøkelser viser også at norske muslimer er fornøyde med det norske samfunnet og ønsker i liten grad å endre på noe, skriver hun.

Hun mener at religion ikke er den største trusselen:

– Det er ikke religion i seg selv som er den største trusselen mot kvinnefrigjøring. Krig, fattigdom og rasisme er kjernen i problemet.

Rødt-politikeren sier at hvis alle norske kvinner kastet BHen så ville det ikke blitt likestilling i verden, og om alle i Norge hadde kastet hijaben ville det heller ikke blitt likestilling i verden. Hun mener det er på tide å legge den ballen død nå.

Les også: SV vil gi «papirløse» gratis helsetjenester: – En naiv og snillistisk politikk (+)

Venstresiden lukker øyene

– Rødt og egentlig store deler av venstresiden viser tydelig at de svikter kvinner som undertrykkes av islamistiske holdninger, sier stortingsrepresentant for Frp, Erlend Wiborg til Resett. Han er partiets innvandringspolitiske talsperson og forteller at venstresiden våget å utfordre kirken i sin tid, men når det gjelder islam er de tause.

– De som rammes av dette er unge jenter og kvinner som ikke får nyte godt av de frihetene vi alle andre tar for gitt, mener han.

annonse

Wiborg mener det er «skremmende og trist» at venstresiden i stor grad lukker øynene for at det vokser opp jenter i Norge som i praksis er mannens eiendom.

– Jeg selv ser stadig flere jenter i barnehagealder med hijab. Det gjør meg trist å se at små barn skal seksualiseres og undertrykkes slik. Dette må stoppe og da må venstresiden åpne øynene og slutte med sin grenseløse naivitet og/eller berøringsangst.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474