Russland har samlet rundt 70 prosent av styrkene de trenger for å innlede en fullskala invasjon av Ukraina, sier amerikanske tjenestepersoner til Reuters.

I løpet av de siste to ukene har antall taktiske bataljoner i grenseregionen økt fra 60 til 83, og ytterligere 14 er på vei, sier to anonyme tjenestepersoner til nyhetsbyrået.

Når det kommer til tidspunktet for en eventuell invasjon, mener tjenestepersonene at forholdene vil ligge best til rette for transport av militærenheter fra rundt midten av februar og til utgangen av mars, skriver NTB.

Amerikanerne legger ikke fram noen beviser for å bygge opp under anslaget.

Russland har samlet mer enn 100.000 styrker i nærheten av grensa.

Tjenestepersonene mener at Kiev vil falle innen et par dager om Russland invaderer.

