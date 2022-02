annonse

annonse

Pågående uvær med snø og haglbyger gir nullføre i lavlandet og mye snø i høyden i Rogaland og Vestland. Vegtrafikksentralen advarer sjåfører, melder NTB.

– Entreprenørene er ute på veiene, og de jobber alt de kan for å opprettholde standarden på veiene, skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

Det er sendt ut gult farevarsel for snøfokk i fjellet i Sør-Norge i helgen, og fra lørdag kveld til søndag kveld var det ventet mellom 10–25 centimeter snø i Hordaland, Sogn, Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre.

annonse

Bergens Tidende melder at det er over tre timers ventetid for kolonnekjøring mellom Haugastøl og Bergen på riksvei 7 over Hardangervidda.

– Det er dårlig sikt og vinterføre på fjellet. Jeg anbefaler folk å fylle opp tanken, ta med nok mat og drikke og varme klær, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker til avisa.

Søndag kveld var situasjonen slik på fjellovergangene mellom øst og vest:

annonse

* E16 Filefjell – åpent

* E134 Haukelifjell – åpent

* Rv. 7 Hardangervidda – kolonnekjøring

* Rv. 15 Strynefjellet – åpent

* Rv. 52 Hemsedalsfjellet – åpent

* Fv. 50 Hol – Aurland – åpent

Fv. 53 Tyin – Årdal og Rv. 13 Vikafjellet er stengt, og de åpner ikke i dag.

Økt snøskredfare flere steder i landet til uken

annonse

Fra tirsdag er det betydelig fare for snøskred flere steder i landet, ifølge NVE. Det er sendt ut oransje farevarsel for 14 regioner.

Varselet gjelder for Nord-Troms, Lofoten og Vesterålen, Salten, Svartisen, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hardanger, Vest-Telemark og Heiane.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474