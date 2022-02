annonse

Mens innsamlingsplattformen GoFundMe har sperret hele 70 millioner kroner som er samlet inn til lastebilsjåførene i Canada, fortsetter folk å støtte på de måter som fortsatt er mulig.

Aksjonen mot Justin Trudeaus regjering for oppheving av vaksinekrav og karantene som ble startet av kanadiske lastebilsjåførere har rørt en nerve hos mange. Deres konvoi gjennom Canada frem mot hovedstaden Ottawa har blitt et symbol verden over på protestene mot lockdown og vaksinemandat. Samtidig har kanadiske myndigheter og gammelmedier i inn og utland forsøkt å klistre et stempel på aksjonistene som hvit makt-tilhengere, høyreekstreme og nazister.

I en NTB-artikkel skrev man følgende om konvoien 1. februar.

«Noen urinerte og parkerte på landets krigsmonument, en danset på graven til den ukjente soldat, og mange viftet med hakekorsflagg. De fleste nektet å bruke munnbind i hoteller og butikker. En av arrangørene er en kjent hvit makt-tilhenger, og en tilhenger sa før demonstrasjonene at han håpet de ville bli en canadisk versjon av kongresstormingen i Washington i januar i fjor.»

Ikke akkurat flatterende ord, men beskrivende for mye av medienes dekning.

Men på bakken er situasjonen annerledes. Aksjonen går fredelig for seg og det er en jovial stemning, kan blant annet Fox News rapportere.

– Folk banker på døren min hvert femte minutt og ønsker å gi noe, sier Travis, en lastbilsjåfør fra New Brunswick.

– Støtten har vært helt utrolig, sier en annen sjåfør. – Jeg har aldri sett noe liknende. Jeg er stolt av å være kanadier.

To college-studenter som Fox News snakket med har satt opp bord og vannkokere for å dele kaffe, te og mat til demonstrantene utenfor parlamentsbygningen i Ottawa. De har holdt på i over en uke.

– Alle som er sultne skal bli fødd, sa en av dem. – Folk fyller opp ryggsekker med mat og kommer hit. Vi blir her så lenge det trengs.

I’m in #Ottawa and just spoke to two students who have been giving out food and supplies to anyone who asks at the #TruckersConvoy2022 . They told me they declined offers to go snowmobiling because they wanted to be apart of this “historic moment.” pic.twitter.com/oAruu69E7l

Stemningen sies å være god og den skaper samhold blant støttespillerne på tvers av sosioøkonomiske skillelinjer.

– Svindel

Den samme dugnadsånden var ikke GoFundMe med på.

Kritikken mot selskapet hagler etter beslutningen om å beslaglegge pengene som var samlet inn. De hadde først tenkt til å regelrett omfordele pengene til foreninger de selv valgte ut, slik som Black Lives Matter. Men en storm av protester har ført til at pengene istedet blir gitt tilbake til de som donerte.

For tilbaketoget, kalte Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis, det for svindel at GoFundMe ville gi pengene til noen de selv valgte ut.

It is a fraud for @gofundme to commandeer $9M in donations sent to support truckers and give it to causes of their own choosing.

I will work with @AGAshleyMoody to investigate these deceptive practices — these donors should be given a refund.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 5, 2022