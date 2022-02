annonse

Demokraten Stacey Abrams (48) slettet et bilde på Twitter der hun satt uten munnbind, mens skolebarn måtte ha på seg ansiktsmaske.

Bildet av en smilende Abrams omkringet av munnbind-bærende barn har vekket stor oppsikt i USA. Demokraten la ut bildet på sin egen twitter-konto der hun skrev at hun var på besøk på en skole i Atlanta, Georgia. Det er også delstaten der Abrams sikter seg inn mot guvernør-jobben.

Etter mye kritikk, slettet hun bildet.

New York Post skriver at Abrams er vaksinert og en stor tilhenger av obligatorisk bruk av munnbind. Hun har refset andre politikere for å ikke støtte munnbind-påbud.

Den politiske kommentatoren Dinesh D’Souza reagerer kraftig etter å ha sett bildet av Abrams.

– Alle barna har på seg masker, mens den sykelig overvektige Stacey Abrams gliser umaskert. Dette bildet viser grusomheten og hykleriet i Covid-tiden, skriver han på twitter.

The kids are all wearing masks, while the morbidly obese Stacey Abrams grins unmasked. This image encapsulates the cruelty and hypocrisy of the Covid era pic.twitter.com/KUh0aomyHL — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) February 6, 2022

Han får støtte av republikaneren Jake Evens.

– Stacey Abrams er maskeløs mens alle barna rundt henne lider. Dette er barnemishandling, skriver han.

Istedet for å beklage har Abrams valgt å gå til motangrep på de som har kritisert henne etter å ha sett bildet, skriver New York Post.

«Det er skammelig at motstanderne våre bruker en Black History Month-lesebegivenhet for barn i Georgia som drivkraften til et falskt politisk angrep. Det er ynkelig og forutsigbart at motstanderne våre fortsetter å lete etter muligheter til å distrahere fra sine mislykkede journaler når det gjelder beskytte folkehelsen under pandemien», heter det i en uttalelse fra Abrams-leiren.

Trump

Abrams kampanjesjef Lauren Groh-Wargo dro Trump inn i diskusjonen og tvitret følgende:

– Våre motstandere tok en kort pause fra å slikke Trumps støvler denne helgen for å utstede grunnløse angrep.

Our opponents took a brief break from licking Trump's boots this weekend to issue baseless attacks, and it's more of their typical dishonest, wannabe tough guy fodder to distract from their failures. See the @staceyabrams campaign response here 👇 pic.twitter.com/zOoTvkKKQg — Lauren Groh-Wargo (@gwlauren) February 6, 2022

Groh-Wargo prøvde også å bagatellisere hendelsen, og forklarte i en annen tweet at Abrams fjernet munnbindet «slik at hun kunne bli hørt av skolebarna».

