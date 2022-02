annonse

Stavanger Aftenblad oppfordrer på lederplass statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til å utnevne en ny olje- og energiminister.



Aftenbladet viser til at Støres regjering har sittet med makten i over 100 dager, samt at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i løpet av denne perioden ikke har vært i Stortingets muntlige spørretime en eneste gang for å svare på spørsmål fra opposisjonen.

– Dette til tross for at landet nå opplever en alvorlig strømkrise, påpeker avisen.

Aftenbladet karakteriserer Persen som en «uerfaren rikspolitiker med klart manglende kunnskap og innsikt i fagfeltene».

– En fagstatsråd skal alltid være i stand til å svare på spørsmål og forsvare regjeringens politikk innen sitt eget politikkområde, skriver avisen.

