Forsvarsdepartementet og eieren av TS Sola har inngått forlik.

Dette etter at fregatten Helge Ingstad og tankskipet kolliderte i 2018, skriver NTB.

– Etter at det ble gjennomført rettsmekling, er partene nå enige om å forlike saken. Forsvarsdepartementet er tilfreds med at saken nå er avsluttet med et godt resultat for staten, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding mandag formiddag.

Staten gikk til søksmål mot rederiet Twitt Navigation Limited, som eier TS Sola.

Senere gikk Twitt Navigation til motsøksmål mot staten, og etter flere utsettelser, skulle saken ha startet i Hordaland tingrett 28. februar.

Det var natt til fredag 8. november i 2018 at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola TS i Øygarden i Hordaland.

