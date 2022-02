annonse

Det ble drama i FA-Cupens fjerde runde mellom Nottingham Forest og Leicester.

En Leicester-supporter gikk amok da Forest gikk opp i 3-0. Tilskueren stormet banen og sprang bort til de jublende Forest-spillerne.

Der slo han til Nottingham Forest-spiller Keinan Davis i ansiktet før han ble tatt av banen av sikkerhetsvakter.

Det hele ble fanget på film av en tilskuer.

A Leicester City fan ran on the pitch to fight Nottingham Forest players after they went up 4-1 😂😂😂😂 pic.twitter.com/74nQfhEs3k

— Barstool Football (@StoolFootball) February 6, 2022