Både Anna Odine Strøm og Silje Opseth ble diskvalifisert på grunn av dressen. Norge endte på åttendeplass.

De to hopperne forklarte etter konkurransen at dresskontrollen ble utført på en ny måte, og at de måtte stå annerledes.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er egentlig bare veldig skuffet nå. Jeg beklager at jeg ble disket i dag. Det er bare å legge meg flat på det, sa Opseth oppløst i tårer i møtet med norsk presse.

– Jeg er ganske tom og ganske knust, skal jeg være helt ærlig. Jeg er egentlig bare et stort spørsmålstegn. Jeg skjønner faktisk ingenting. Jeg hoppet med akkurat den samme dressen i dag som i den individuelle konkurransen, da fikk jeg tommel opp inne på kontroll. Det fikk jeg ikke i dag. Jeg skjønner ingenting, sa hun.

Lå an til sølv

Norge lå an til sølvmedalje da Strøm ble disket. Senere led også Opseth samme skjebne. Tyskland, Japan og Østerrike fikk også konkurransen ødelagt av disk.

– Vi må ta det som en læringssituasjon og lære av det. Det er litt absurd. Det er en situasjon jeg ikke tror så mange har vært i før. Det er veldig synd at ikke hoppingen skal få bestemme resultatlista, sa Strøm i ettertid.

Hun sier de nå har fått veiledning i hvordan de skal gjennomføre kontrollene. Men at det er spesielt at det måtte skje midt i et OL.

– Jeg fikk beskjed om å stå på en ny måte enn jeg har gjort før. Jeg synes det er merkelig at de endrer prosedyre midt i et mesterskap, sa Opseth.

Hoppkvinnenes landslagstrener Christian Meyer sier at det kommer til å bli en prat med arrangøren og kontrollørene i løpet av kvelden eller tirsdagen.

Johansson fikk sjokkbeskjed

FIS-kontrollør Aga Baczkowska mener det var rettferdig å diskvalifisere de fem kvinnehopperne som ble strøket i mandagens lagkonkurranse i OL.

– Alle tilfellene handlet om at dressene ikke korresponderte med FIS-reglene. Dressene var for store, sa Baczkowska til NRK etter rennet og fortsatte:

– Reglene er klare og ikke nye. Det er opp til utøverne og lagene å følge reglene, og vår jobb for FIS er å sørge for at de blir fulgt.

Maren Lundby var blant dem som reagerte på dramaet.

– Litt glad jeg ble hjemme fra Kina. Ingen vil vel være med på noe sånt? Skrev den norske hoppdronningen på Twitter etterpå.

– En av de mørkeste dagene

Hoppernes landslagssjef Clas Brede Bråthen kalte det som utspilte seg i OL-bakken for en av de mørkeste dagene noensinne. Det som skulle bli en historisk hoppfest i den første blandede lagkonkurransen noen gang i OL, ble en parodi.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg har det fryktelig vondt på vegne av enkeltutøvere fra Norge og andre land som har opplevd det verst tenkelige scenarioet. Jeg har det også vondt på vegne av hoppsporten. Det var ikke sånn det skulle bli, sa Bråthen.

Han synes det er spesielt at noen av sportens mest profilerte og erfarne løpere en etter en ble disket.

– Diskene er sikkert klokkeklare de, men jeg hører jentene si at det er forskjellig måte å stå på. Det er rart at det er fem jenter som blir disket i en konkurranse som skulle bli en gledens dag, sa Bråthen.

Sensasjonell medalje

Slovenia tok en suveren gullmedalje, mens ROC tok sølvet og Canada sensasjonelt tok bronsen. De canadiske hopperne jublet ellevilt etter at medaljen var sikret.

Norge lå an til sølvmedalje etter hoppingen i første omgang. Anna Odine Strøm var regnet som Norges usikre kort, men leverte gode hopp på 92 og 93,5 meter.

Robert Johansson hoppet 99,5 og 100,5 meter og holdt greit følge i sin pulje. Silje Opseth landet på 91 meter og skuffet i første omgang, mens det bare ble 83 meter i finalen. Da hadde hun trolig allerede fått beskjed om at konkurransen var ødelagt.

Det hadde uansett lite å si, ettersom Opseth også ble diskvalifisert på grunn av dressen.

Marius Lindvik var Norges siste hopper. Han landet på 102,5 meter i første omgang og 100,5 i den andre.