Politiet fikk tidligere i dag melding fra Rudbeckianska gymnasiet i Västerås om at flere personer hadde tatt seg inn på skolen og truet elevene med kniver for å rane til seg datamaskinene deres.

Ifølge Aftonbladets opplysninger skal to væpnede personer ha gått inn i et klasserom og ranet elevene for datamaskinene deres under knivtrussel. De skal deretter ha løpt fra stedet mens lærerne løp etter dem.

Ingen kom fysisk til skade

Politiet har ikke fått opplysninger om at noen personer skal være fysisk skadet i hendelsen og har flere patruljer som jobber på stedet.

Rektor ved skolen bekrefter at en av deres klasser ble utsatt for et ran i dag og forteller at det er mye uro blant elevene og at skoleledelsen gjør sitt beste for å ta vare på elevene som naturlig nok er preget av den alvorlige hendelsen.

– Det är obehagligt när sådant här händer. Man hade kunnat skadas, sier en elev på skolen i en kommentar til Aftonbladet.

Ifølge opplysninger fra elever på skolen skal ranerne ha løpt avgårde med datamaskonene i en veske, men etter at lærerne tok opp jakten på dem, skal de ha kastet den fra seg i noen busker nær skolen og greid å komme seg unna forfølgerne.