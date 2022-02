annonse

Strømavtalene Norge har inngått med andre land er ugunstige for nordmenn, mener to skribenter.

– Høye og uforutsigbare kraftpriser er i ferd med å undergrave levebetingelsene for industri, næringsliv og befolkning, og truer det grønne skiftet i Norge. Det er på tide at politikerne overvinner sin berøringsangst overfor inngåtte strømavtaler når det viser seg at avtalene er ugunstige for landet, skriver Sverre Sivertsen, rådgiver i Motvind Norge, og Jan Emblemsvåg fra NTNU Ålesund, i et debattinnlegg i Nettavisen.

Miljø- og klimaminister Espen Barth Eide uttalte nylig i Dagsavisen at situasjonen på strømmarkedet ikke kan trylles vekk.

– I motsetning til statsråden mener vi at den kan løses hvis regjeringen snur i energipolitikken, skriver Sivertsen og Emblemsvåg.

– Kabelavtalen med Storbritannia har en oppsigelsesfrist på ett år. Avtalene med EU er ikke hugget i stein og må kunne revideres slik at norske interesser ivaretas bedre, ikke minst ut fra EUs eget prinsipp om at avtaler skal være balanserte (resiprositetsprinsippet). Vi må også sørge for at norske interesser blir godt ivaretatt når de to eldste kablene til Danmark skal skiftes ut om ikke så lenge, fortsetter de.

De to mener at Norge har gitt fra seg muligheten til å regulere strømflyten i utenlandskablene, ved tilslutning til Acer.

De påpeker også at prisene øker fordi Norge er blitt tettere tilkoblet land som har langt høyere strømpriser. I Tyskland har myndighetene besluttet å legge ned atomkraft, og man har i stedet blant annet satset på vindkraft.

– En voldsom utbygging av vindkraft har økt kapasiteten i det tyske strømsystemet med 80 prosent, mens produksjonen bare har økt med fem prosent. Det sier mye om hvor ineffektiv og kostbar vindkraftproduksjonen er, skriver Sivertsen og Emblemsvåg.

