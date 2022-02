annonse

Kvinnenes tennisorganisasjon WTA endrer ikke kurs i saken rundt Peng Shuai, til tross for den kinesiske stjernespillerens siste intervju under Beijing-OL.

Mandag ble det kjent at Peng hadde truffet IOC-president Thomas Bach i Kina i forbindelse med de pågående vinterlekene i landet. Peng bekrefter selv møtet med idrettstoppen i et intervju med den franske avisen L’Equipe.

I det samme intervjuet benekter Peng igjen at anklagene hun kom med mot en kinesisk partitopp om seksuelle overgrep stemmer. Det dreier seg om en stor misforståelse, sier hun.

Det beroliger ikke WTA-ledelsen.

– Det er alltid godt å se Peng Shuai. Enten det er i et intervju eller som tilskuer under OL. Men hennes siste ansikt-til-ansikt-intervju fjerner ikke noen av våre bekymringer om hennes opprinnelige innlegg fra 2. november, sier direktør Steve Simon til forbundets nettside.

Han gir i stedet Pengs innlegg, der hun rettet anklager om seksuelle overgrep mot en høytstående kinesisk politiker, merkelappen «modig».

I tillegg gjentar han at WTA har et ønske om et privat møte med Peng for å snakke om situasjonen hennes.

– Vi står ved våre synspunkter og våre tanker forblir hos Peng Shuai, avslutter Simon.

Det omtalte intervjuet med L’Equipe ble gjort under spesielle omstendigheter. Avisen måtte levere spørsmålene på forhånd og fikk ikke anledning til å stille oppfølgingsspørsmål, og en representant fra Kinas OL-komité var til stede under intervjuet og oversatte alle svarene til Peng til engelsk.

Den 36-årige tennisstjernen sier blant annet at hun har bestemt seg for å avslutte tenniskarrieren.

En talsperson for IOC vil ikke svare på om den mektige organisasjonen mener Peng uttaler seg fritt eller er under press.

– Jeg synes ikke det er opp til oss å gi en dom over det, og det er heller ikke opp til dere, sa talsperson Mark Adams på en internasjonal pressekonferanse i Beijing.

