Ordføreren i Canadas hovedstad Ottawa har erklært unntakstilstand for å hanskes med koronademonstrantene som okkuoperer sentrum i byen.

Ordfører Jim Watson sier at erklæringen understreker at byen trenger støtte fra andre myndigheter. Det gir byen nye fullmakter når det kommer til innkjøp og hvordan den leverer tjenester, som kan bidra til å gjøre kjøp av utstyr til nødetatene enklere.

Den gjenspeiler også «den alvorlige faren og trusselen mot innbyggernes sikkerhet» som demonstrasjonen utgjør, heter det.

Tusenvis av demonstranter har samlet seg i Ottawa for andre helg på rad. Rundt hundre av dem har vært der siden forrige helg.

Politiet har ikke kontroll

Innbyggerne i byen er rasende på den ustanselige tutingen fra lastebilene som er parkert der, trafikkproblemer og trakassering, og det er bekymring for at uroen kan vedvare, etter at politisjefen omtalte det hele som en «beleiring» politiet ikke klarer å håndtere.

Watson sa tidligere søndag at situasjonen er «helt ute av kontroll», og at demonstrantene er «mange flere folk enn vi har politibetjenter». Ontarios provinsminister Doug Ford kaller det en «okkupasjon».

Demonstrantene har sagt at de ikke vil dra før alle krav og koronarestriksjoner fjernes. De krever også at statsminister Justin Trudeaus regjering går av, selv om den ikke er ansvarlig for de fleste tiltakene, som stort sett er innført av myndighetene på provinsnivå.

Det var lørdag mindre demonstrasjoner til støtte for dem i Ottawa i flere andre canadiske byer, blant dem Toronto, Winnipeg og Quebec by.

Støtte fra Trump

Det hele startet som en protest mot krav om vaksinepass for lastebilsjåfører som vil krysse grensa til USA.

Aksjonen har fått støtte fra mange republikanere i nabolandet, blant dem tidligere president Donald Trump, som kaller Trudeau for en «venstreradikal galning» som har «ødelagt Canada med sinnssyke koronakrav».

– Nå opplever dessverre Canada at radikale amerikanske politikere blander seg inn i innenrikssaker i Canada. Trump og hans støttespillere er en trussel ikke bare mot USAs demokrati, men mot alle demokratier, tvitrer Bruce Heyman, som var en av USAs ambassadører da Barack Obama var president.

Mange canadiere har blitt opprørt av oppførselen til demonstrantene.

Noen fyrte opp fyrverkeri ved landets viktigste monument for canadiere som har falt i krig fredag, og forrige helg bar flere flagg og skilt med hakekors og andre høyreekstreme budskap. De sammenligner vaksinekrav med fascisme.

