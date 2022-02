Fortsatt gjelder disse koronatiltakene:

annonse

En anbefaling om å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

Danseforbud i utelivet.

Påbud om at smittede må isolere seg i minst fire døgn.

I dag deltok statsminister Jonas Gahr Støre på åpningen av et nytt senter for helsefremmende tjenester på Stovner i Oslo. Her fikk han også en oppdatering om noen av langtidsvirkningene covid-19 har hatt for innbyggerne i bydelen.

Svekket økonomi og psykisk helse

En stor spørreundersøkelse foretatt på Stovner viser at mange i drabantbyen opplever at økonomien er blitt dårligere i løpet av pandemien, både i form av økte utgifter og reduserte inntekter. Samtidig forteller mange, og spesielt unge under 30 år, at de opplever at den psykiske helsen er svekket.

I tillegg svarer hele 27 prosent av de som har hatt covid-19, at de ikke er helt friske. De vanligste langtidsvirkningene er at man er slapp og sliten, at man er tungpustet, og at man har problemer med smakssansen og luktesansen.

annonse

– Det er bekymringsverdig. Vi har veldig høyt trykk på å prøve å tenke på hvordan vi kan forebygge, og hvordan vi kan følge opp de som har disse utfordringene, sier assisterende bydelsdirektør Andreas M. Behring til NTB.

Støre berømmer bydelen for å ha gjort mye for å samle kunnskap og sette inn tiltak, men sier til NTB at han synes det er urovekkende å høre at veldig mange melder om at de har utfordringer etter sykdom, både fysisk og psykisk, og sier dette er problemer som også regjeringen må følge opp, ikke minst når det gjelder bevilgninger til kommunene over statsbudsjettet.