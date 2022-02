annonse

Premier League-profil Kurt Zouma kan vente seg en tiltale etter dyremishandling.

En video er blitt hyppig delt på sosiale medier de siste dagene. Den viser West Ham-spiller Kurt Zouma sparke og slå en liten katt, skriver The Sun.

I videoen hører man latter i det katten blir sparket og slått. Den som ler er Zoumas bror som filmer det hele.

På sosiale medier er mange sjokkerte og sinte etter å ha sett den rystende dyremishandlingen.

– Som katteeier har Kurt Zoumas misbruk av kjæledyret sitt fått meg til å føle meg fysisk syk i kveld. Hvordan kan noen behandle dyret sitt slik for sport og billig latter? Han må aldri eie en katt igjen, skriver GB News-journalist Dan Wotton på twitter, som også har lagt ved video av dyreplageriet.

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR

— Dan Wootton (@danwootton) February 7, 2022