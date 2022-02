annonse

Årsaken er at det er «hensiktsmessig med et miljøskifte», men soningsforholdene blir de samme.

Breivik flyttes fra fengselet i Skien til Ringerike fengsel på Tyristrand.

– Formålet med flyttingen, som har vært vurdert over lengre tid, er i hovedsak at domfelte har gjennomført straffen i samme avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i mange år, og at det av den grunn vil være hensiktsmessig med et miljøskifte, skriver Kriminalomsorgen i en pressemeldingen i dag.

Samme soningsforhold

Ringerike fengsel har i likhet med Telemark fengsel en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Det vil si at Breivik får tilsvarende soningsforhold som han har hatt frem til nå. Ingen andre soningsfanger er underlagt strengere sikkerhetsregime enn det Breivik soner under i Skien, opplyser NTB.

Overføringen vil gjennomføres i nær fremtid, men Kriminalomsorgen vil av hensyn til sikkerhet og personvern ikke opplyse noe konkret om nøyaktig tidspunkt. De understreker at de som hovedregel ikke offentliggjør informasjon knyttet til person eller sak, men at de har valgt å gjøre et unntak i denne anledning fordi 22. juli-saken er spesiell i norsk sammenheng.

Soningsforholdene ble tema under rettssak

– Hvis en person behandles så dårlig at han blir farligere og farligere under soningen, så slipper han aldri ut. Da vil myndighetene forsterke sin argumentasjon om at han må holdes i forvaring. Det er et paradoks i alle forvaringssaker, sa Breiviks forsvarer Øystein Storrvik under rettssaken i januar der Breivik begjærte seg prøveløslatt etter at minstetiden på ti år av forvaringsstraffen på 21 år hadde utløpt.

Breivik har tidligere saksøkt staten fordi han mente at soningsforholdene var et brudd på menneskerettighetene. Storrvik forbereder nå et nytt søksmål sammen med Breivik.

– Breivik soner i dag under veldig statiske forhold med isolasjonspreg, og derfor vil vi prøve dette spørsmålet for retten på nytt, sa Storrvik til NTB i forrige uke.

