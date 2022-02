annonse

annonse

Chicagos-ordfører Lori Lightfoot antyder at den dramatiske økningen i bilkapringer i byen siden starten av coronaviruspandemien er knyttet til at elever holdes unna klasserom grunnet fjernundervisning.

Ifølge Fox News, argumenterte Lightfoot for denne sammenhengen mandag, da Chicago kunngjorde at byen utvider sin arbeidsstyrke for hindre bilkapringer. Lokale styresmakter vil også installere flere kameraer og nummerplatelesere rundt i byen i håp om å forhindre forbrytelsene.

– Vi ser et uforholdsmessig antall ungdommer som er gjerningsmennene bak disse bilkapringene. Jeg tror vi i Chicago konsekvent har sett at 50 prosent eller flere av menneskene som vi arresterer er ungdom, sa Lightfoot til journalister.

annonse

Sammenheng?

Data samlet inn av CBS Chicago viser at 603 bilkapringer fant sted i byen i 2019, før antallet steg til 1413 i 2020 og 1850 i fjor.

Fra begynnelsen av 2015 til starten av 2020 var det bare tre måneder i Chicago hvor antall registrerte bilkapringer var 100 eller mer, ifølge TV-kanalens data. Siden utbruddet av coronaviruspandemien har det imidlertid vært registrert 18 måneder med 100 eller flere bekreftede bilkapringer.

annonse

Lightfoot konstaterte at denne markante økningen kunne spores til fjernlæring:

– Jeg skal være ærlig og si at vi tror at det er en sammenheng mellom fjernlæring og økningen i bilkapringer. Etter å ha snakket med statsadvokater som behandler disse sakene i ungdomsretten og andre, gikk mange foreldre på jobb i løpet av dagen og trodde at tenåringene deres var logget på for fjernundervisning, bare for å finne ut av noe annet, sa hun før hun spurte retorisk:

– Er det et nytt marked for stjålne biler? Og dessverre var svaret nei. For mange av disse barna, hvorav noen ikke tidligere har vært involvert i strafferettssystemet, var dette et resultat av ren kjedsomhet.

– Null bevis

Chicagos fagforening for lærere – som gjentatte ganger har kollidert med Lightfoot og byrådet om hvorvidt studenter burde bringes tilbake til klasserommene under pandemien – beskrev ordførerens kommentarer om bilkapringer og fjernundervisning som et «eksplosivt, sårende utstryk mot elevene våre.»

– Hvert barn i våre offentlige skoler i Chicago fortjener en unnskyldning fra ordføreren i dag, som hevdet med null bevis at det var en sammenheng mellom fjernundervisning i 2020 og en økning i bilkapringer, som har vokst over hele nasjonen, sa fagforeningen i en uttalelse og kom med følgende spørsmål:

– Er grunnen til at hun motsto å gå over til fjernundervisning under Omicron-bølgen fordi hun har en falsk tro på denne falske korrelasjonen som har blitt en del av taktikken hennes for å bekjempe kriminalitet?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse