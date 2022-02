annonse

Podkast-stjerne Joe Rogan har gått ut to ganger den siste tiden og kommentert på kritikken mot ham. I den siste instagramvideoen sa han at han var skamfull over sin bruk av n-ordet på tidligere podkaster.

– Det mest skammelige og beklagelige jeg noensinne har måttet snakke om, sa han etter at artisten India Arie la ut en motansje der n-ordet ble sagt av Rogan.

– Det er video satt sammen av klipp, tatt ut av kontekst av meg som sier n-ordet. It looks fucking horrible, even to me, sa Rogan og fortsatte:

– Jeg vet at for de fleste er det ingen omstendigheter hvor en hvit person kan si det ordet offentlig, langt mindre på en podkast, og jeg er enig i det nå.

– Jeg har ikke sagt det på mange år. Men i en periode, når det kom opp i en samtale, ville jeg si ordet fullt ut, snarere enn å omtale det som n-ordet, sier Rogan. – Jeg trodde at så lenge det var i kontekst, ville folk forstå.

Før det var det kritikk mot hans invitasjon av kontrære stemmer om koronavaksiner han adresserte på instagram, men da uten å komme med unnskyldninger. Tvert imot sa Rogan da at han ville fortsette å invitere motsemmer.

– Slutt å unnskylde deg

En person som er vant til å stå i stormen, Donald Trump, har kommet med en melding der han oppfordrer Rogan til å stå fast og ikke unnskylde seg.

– Joe Rogan er en interessant og populær kar, men han må slutte å unnskylde seg for Fake News og radikale venstreorienterte galninger, skriver Trump.

– På hvor mange måter kan du si at du beklager? Joe, bare gjør det du gjør så bra og ikke få dem til å vise deg fram som svak og redd. Det er ikke deg, og det blir det aldri, la Trump til.

Great Advice For Joe Rogan From President Trump pic.twitter.com/4udd4zmZr3 — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) February 8, 2022

Den nest mest populære republikaneren i USA, Floridas guvernør Ron DeSantis, sier i et separat intervju med Fox News omtrent det samme.

– Han burde ikke unnskyldt seg. Se hva som skjer. Mobben kommer etter folk, og de går etter Rogan fordi han truer dem på noe som står dem nær. Det eneste han gjør med Covid er å tillate motsatte synspunkter. Han lar folk bestemme selv hva de skal tro, sier DeSantis.

– Gammelmediene er ute etter ham fordi han har et så stort publikum, de ønsker å ødelegge ham. Men det rådet jeg kan gi er, ikke gi en millimeter. Ikke unnskyld deg. Ikke bøy deg for mobben. Stå opp og be dem sparke i jorden. Hvis du gjør det, er det lite de kan svare med. Den eneste måten de kan få makt på, er hvis man gir etter.

DeSantis mente hele episoden viste hvor desperate gammelmediene hadde blitt etter at de i årevis haddde spredt «fake news».

