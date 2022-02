annonse

Human Rights Service (HRS) fikk inntil i år statsstøtte. De kunne utnevne nemndsmedlemmer i Utlendingsnemnda (UNE), likt de andre organisasjonene på innvandringsfeltet.

Det at HRS har hatt den muligheten faller leder i Unge Sentrum, Simen Bondevik, tungt for brystet.

– Det er helt vilt at en blogg som sprer rasisme, islamofobi, hat og konspirasjonsteorier primært rettet mot muslimer har hatt denne forslagsretten, skriver han i Utrop.

Simen Bondevik hevder at Norge ikke har ivaretatt asylsøkernes grunnleggende rettigheter, og at det åpenbart har vært galt at HRS har hatt mulighet til å utnevne nemndmedlemmer til UNE

– En human og rettferdig asylpolitikk har dessverre ikke vært i fokus fra flertallet i norsk politikk de siste årene. I stedet har fokuset ligget på innstramminger og strenghet. Norge har verken klart å ivareta grunnleggende rettigheter for asylsøkere eller bidratt nok med å ta imot kvoteflyktninger, mener Bondevik.

Advokat Trond Ellingsen ble utnevnt av HRS til være nemndmedlem i UNE.

I dag er han styreleder i HRS Han skriver i Utrop følgende i et tilsvar til Simen Bondevik: «Klagesaker skal ikke avgjøres basert på hvem man synes synd på».

– UNEs formål er ikke å gi «desperate muslimske flyktninger beskyttelse». UNE er et frittstående klageorgan som fungerer som en domstol, og som er satt til å avgjøre klagesaker over vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet (UDI) i medhold av bestemmelsene i utlendingsloven, utlendingsforskriften og relevant rettspraksis fra domstolene. Det er dette som skal være vurderingstemaet, ikke hvem man til enhver tid synes mest synd på. Følelsesmessig engasjement hos det enkelte nemndmedlem er irrelevant.

– Fortjener tilsvar

Ellingsen sier dette til Resett om hvorfor han tar til motmæle:

– Når en såkalt ungdomspolitiker fra Lippestads mikroparti Sentrum uttaler seg slik han gjør i Utrop, fortjener han et tilsvar. Og jeg har prøvd å gjøre det så pedagogisk som mulig slik at til og med han tar poengene.

– Hvorfor skal bare organisasjoner på venstresiden som NOAS, Antirasistisk senter (ARS) og så videre få nominere medlemmer av UNE? Tror han at de sitter i UNE for å gi asyl til flest mulig de synes synd på? spør Ellingsen.

– De som oppnevnes som nemndsmedlemmer plikter å følge utlendingsloven og utlendingsforskriften, det er ikke fritt frem for å innvilge oppholdstillatelse til dem man synes mest synd på.

Ellingsen forklarer at de har sjekket med UNEs administrasjon om hvordan medlemmene som var foreslått av HRS markerte seg. Var det på ondt eller godt? Den tidligere advokaten hevder de bare fikk godord tilbake, samt at UNE var svært fornøyd med dem HRS hadde foreslått.

– Selv mente jeg meg kvalifisert etter over 30 års advokatpraksis. Hvordan NOAS og ARS velger ut sine folk aner jeg ikke, sier han.

– Hva Simen Bondevik måtte mene om HRS interesserer meg midt i ryggen, sier Ellingsen til Resett.

Ellingsen forklarer at HRS har arbeidet målrettet for å bedre forholdene for særlig kvinner og barn i visse innvandrermiljøer. Han mener at de har hatt suksess med det, selv om det har vært usedvanlig tungt å få gjennomslag.

– Dette er en materie som flesteparten av norske politikere og MSM (tradisjonelle medier, red. anm.) ikke vil ta i med ildtang, sier han.

– Og hvor er feministene – er det mer bekvemt å kjempe for likelønn og et tredje kjønn enn å kjempe for innvandrerjenter som sendes av gårde til hjemlandet for å bli kjønnslemlestet eller tvangsgiftet med en fetter?

