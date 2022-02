annonse

Mye tyder på at Taliban ikke lever opp til betingelsene i fredsavtalen med USA om ikke å la Afghanistan bli en frihavn for transnasjonale jihadist- og terroristgrupper.

I en rapport for FNs sikkerhetsråd som ble publisert mandag, konkluderer eksperter med at al-Qaidas bånd til Taliban har potensialet til å gjøre Afghanistan til en trygg havn for islamistiske ekstremister, og at «terroristgrupper nyter større frihet der enn noen gang i nyere historie».

Taliban styrte først Afghanistan fra 1996 til 2001 før islamistgruppen ble fjernet fra makten av USA for å huse al-Qaida og Osama bin Laden, som stod bak terrorangrepene i New York 11. september 2001. Rapporten kalte Talibans tilbakevending til makten 15. august for «den viktigste hendelsen i de siste seks månedene av 2021.»

I fredsavtalen fra februar 2020 som spesifiserer betingelsene for tilbaketrekning av amerikanske tropper fra Afghanistan, lovet Taliban å bekjempe terrorisme og nekte terrorgrupper en trygg havn i landet.

Men ekspertpanelet konkluderte med at «det er ingen nye tegn på at Taliban har tatt skritt for å begrense aktivitetene til utenlandske terroristkrigere i landet.» Tvert imot, de fastslår at terroristgrupper nyter «større frihet», selv om FNs medlemsland «ikke har rapportert om betydelige nye bevegelser av utenlandske terroristkrigere til Afghanistan».

Ekspertene bemerket at al-Qaida publiserte en uttalelse 31. august hvor de gratulerte Taliban med seieren, men siden den gang har terrorgruppen opprettholdt «en strategisk stillhet, sannsynligvis et forsøk på ikke å kompromittere Talibans innsats for å oppnå internasjonal anerkjennelse og legitimitet».

