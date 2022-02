annonse

EU vil klassifisere gass og atomkraft for «grønn» energi. Det liker ikke Greenpeace og Naturvernforbundet.

– Om et flertall i EU-parlamentet stemmer gjennom planen, er risikoen at enorme private investeringer går til nyinvesteringer i gass i stedet for fornybar energi, sier Greenpeace-leder Frode Pleym til E24.

Han er redd for at klimamål vil ryke dersom gass og atomkraft får merkelappen «grønn».

– Her hviler det et svært ansvar på finanssektoren. De kan velge å fremme fornybart fremfor fossilt, sier Greenpeace-lederen.

Naturvernforbundet er helt enig med Greenpeace.

– Hensikten med EU taksonomien er å flytte investeringer fra fossil til fornybar energi. Gass kan aldri bli fornybart, og dette forslaget vil bidra til å svekke hele formålet med taksonomien, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Men Industri- og Næringspartiet (INP) har derimot et annet syn.

Leder Owe Ingemann Waltherzøe sier til Resett at han mener at det at EU-parlamentet skal vedta hva som skal være «grønn energi» og hva som ikke er skadelig for klimaet bare viser hvor skjevt ut hele klimadebatten har havnet.

– I mitt hode burde det være vitenskapelige vurderinger som bør ligge til grunn for hva som er grønn energi, og hva som skader klimaet. Ikke en samling europeiske feterte politikere med svært ulik bakgrunn.

Han mener at det ikke er riktig å gjøre politikk av vitenskap og omvendt, og at man bør ta en fot i bakken og finne fornuften.

– Våre ideologiske folkevalgte har vist gjennom flere generasjoner at de ikke alltid er de som bør fastsette hva som er fakta og ikke. Men dette viser at det grønne skiftet dessverre er blitt «big business» der det er storkapitalen som setter premissene. Når det er sagt er vi selvsagt glade for at norsk gass igjen blir sett på som en del av løsningen og ikke problemet. Norsk gass halverer de berømte klimautslippene versus kull, og har en stor del av æren for at Storbritannia vil nå sine mål, fordi de erstatter kullkraftverk med ren fin norsk gass, sier Waltherzøe.

Han fortsetter:

– Greenpeace bør snart innse at de jobber som noen «nyttige idioter» for en ufattelig mektig energibransje som har omdefinert det grønne skiftet fra å handle om praktisk miljøvern til å handle om hvordan en kan lure godtroende uerfarne politikere til å stikke sugerørene sine i statskassen for dem.

Waltherzøe stiller spørsmål ved hvorfor ikke Greenpeace engasjerer seg mot de miljøfiendtlige vindkraftverkene på land, langs kysten og til havs.

– Bør ikke Greenpeace snart begynne å gjøre noe praktisk? Og da mener jeg ikke de håpløse aksjonene der de liksom hindrer en leterigg for et fattig lokalt medieoppslag i sine plastbåter, oljehyrer og bannere, som er laget av det de er så inderlig imot, sier han.

