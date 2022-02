annonse

NTB melder USAs justisdepartement har beslaglagt over 94.000 bitcoin – verdt svimlende 35,6 milliarder kroner – som var stjålet. Et ektepar er pågrepet for hvitvasking.

– Dagens pågripelse, og vårt største finansbeslag noensinne, viser at kryptovaluta ikke er en trygg havn for kriminelle, sier visejustisminister Lisa Monaco.

En 34 år gammel mann og hans 31 år gamle kone er pågrepet og siktet for hvitvasking av utbyttet etter at 119.754 bitcoin som ble stjålet i et hackerangrep mot en kryptobørs i 2016. Bitcoinbeløpet tilsvarte den gangen rundt 65 millioner dollar.

