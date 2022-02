annonse

West Ham-spiller Kurt Zouma mishandlet sin egen katt. Så ble han pepet ut på hjemmebane, melder The Sun.

Videoen av Kurt Zouma som sparker og slår en katt har gått viralt på sosiale medier. Mange tidligere fotballspillere har kommet med voldsom kritikk mot 27-åringen.

Tidligere Liverpool-keeper Chris Kirkland sa i et radiointervju at Zouma burde få sparken av West Ham, og at dette burde være enden på hans karriere. Han la til at han aldri ville spilt med Zouma om de var på samme lag.

Ally McCoist, som har vært både spiller og trener, uttalte at det var horribelt og kvalmt å se videoen av katten som blir sparket.

– Dritt

Arsenal-legenden Ian Wright kalte Zouma en feiging, mens tidligere West Ham-spiller John Hartson kalte franskmannen motbydelig.

Kattemishandlingen skjedde foran barna til Zouma mens broren filmet og lo.

Den tidligere UFC-mesteren, Jan Blachowicz, hadde dette å si til 27-åringen:

– Hvis du er så tøff jævel, Kurt Zouma, prøv å spark meg. For en dritt du er. Ingen toleranse for dyremishandling.

Startet

Flere reagerte også voldsomt da West Ham valgte å starte med Zouma i kveldens kamp mot Watford.

– Veldig skuffende å se Kurt Zouma starte for West Ham i kveld. Dyremishandling er en alvorlig sak, og dette får det bare til å føles som om klubben hans ikke bryr seg, skrev sportsjournalisten Ben Hayward på twitter.

Hjemmefansen svarte med enorm pipekonsert hver gang forsvarsspilleren fikk ballen.

Da Zouma lå ned med skade i første omgang sang Watford-fansen «dette er hvordan katten din føler».

Andre videoer på sosiale medier viser hvordan Zouma blir buet ut.

London-politiet annonserte tidlig tirsdag at de ikke kom til å etterforske dyremishandlingen, til tross for at alt ble fanget på film. Men tirsdag kveld kom kontrabeskjeden.

Politiet i Essex, som ligger øst for London, har startet arbeidet med å se nærmere på Zoumas handlinger.

– Vi er nylig blitt gjort oppmerksomme på denne hendelsen. Vi er i kontakt med RSPCA (dyrevernsorganisasjon), sier en talsperson for politiet.

West Ham har uttalt at de fordømmer det Zouma har gjort og at de skal starte sin egen gransking.

