annonse

annonse

Den republikanske toppolitikeren Adam Kinzinger tar et knallhardt oppgjør med Donald Trump og sitt eget parti.

Det er i et TV-intervju med CNN at kongressmannen Adam Kinzinger langer ut mot den tidligere presidenten, skriver VG.

Kinzinger tråkker knallhardt til og svarer følgende på hva han vil fortelle sin nyfødte sønn om hvordan Trump var som president:

annonse

– Jeg kommer til å fortelle ham at han var den verste presidenten USA noen gang har hatt. Han var en løgner og en sjarlatan og han var en mann med et skjørere ego enn jeg noen gang har møtt, sa Kinzinger og la til:

– Ironien i det hele er at han går rundt som en tøff fyr, men han er den som går rundt såret og trist. Han har et større ego enn noen andre jeg kjenner.

Kinzinger er sammen med Liz Cheney de eneste republikanerne som er med i komiteen som gransker Donald Trumps rolle i kongresstormingen 6. januar 2021.

annonse

Dette har fått flere republikanske politikere samt Trump selv til å bli forbannet.

– Gratulerer til Det republikanske partiets nasjonale komité og dets leder, Ronna McDaniel, for deres flotte beslutning om å sensurere Liz Cheney og gråtepersen Adam Kinzinger. To skrekkelige RINOS (forkortelse for republikanere bare i navnet, journ.anm.) som satte seg selv foran landet vårt, sa Trump i en uttalelse.

Det republikanske partiets nasjonalkomité, som består av 168 medlemmer, var samlet til møte i Salt Lake City i Utah, hvor de stemte for å fordømme de to. Det hadde tidligere vært snakk om å ekskludere dem, men ordlyden ble endret før avstemming.

Cheney og Kinzinger ble fordømt for å «delta i en demokratledet forfølgelse av vanlige borgere som er engasjert i legitim politisk ytring», skriver The New York Times.

Det republikanske partiet har ifølge amerikanske medier vedtatt å kalle stormingen av Kongressen «en legitim politisk ytring».

Kinzinger mener også at partifeller setter lojaliteten til Trump høyere enn prinsipper.

– Konservatisme handler ikke lenger om hva du faktisk tror, det handler om hvor intenst lojal du er mot Donald Trump. Dette partiet forholder seg ikke lenger til loven eller demokratiske prinsipper. Det er temmelig skremmende, sier han.

Han får støtte fra Liz Cheney som også reagerer kraftig på at det republikanske partiet ikke fordømmer kongresstormingen.

annonse

– Jeg anerkjenner ikke de i mitt parti som har sviktet konstitusjonen for å omfavne Donald Trump, uttalte hun på torsdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474