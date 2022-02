annonse

Youtube-konkurrent Rumble kommer med gigant-tilbud til verdens største Podkast-stjerne.

Det har stormet rundt podkast-stjernen Joe Rogan den siste tiden.

Først ble han kritisert og stemplet som konspirasjonsteoretiker for å slippe til virologer og eksperter innen helse som var skeptiske til koronavaksinen. Det ble lagt ekstra press på Spotify, som huser Rogans podkaster, om å fjerne ham fra plattformen.

Deretter ble han anklaget for å være rasist etter at det ble delt en video-montasje der Rogan sier n-ordet flere ganger.

Rogan hevdet i et svar at video-klippet var uten kontekst. Han beklaget likevel og sa at han aldri mer vil bruke n-ordet.

Tilbud

Spotify har distansert seg fra Rogans uttalelser og fjernet over 100 av hans populære podkaster. Spotify-gründer og sjef Daniel Ek fordømte Rogans bruk av n-ordet, men ønsker likevel ikke å kaste ut podkast-stjernen fra plattformen.

Mange har imidlertid reagert på at Spotify har valgt å fjerne mange av de tidligere podkastene.

Youtube-konkurrenten Rumble.com tilbyr nå 54-åringen å bli medlem av deres plattform. I en uttalelse skriver de at de vil tilby Rogan 100 millioner dollar over fire år for å gjøre verden til et bedre sted.

«Kjære Joe,

Vi står sammen med deg, dine gjester og din legion av fans i et ønske om ekte samtale. Så vi vil gjerne tilby deg 100 millioner grunner til å gjøre verden til et bedre sted. Hva med å ta med alle episodene dine til Rumble, både gamle og nye, uten sensur, for 100 millioner dollar over fire år? Dette er vår sjanse til å redde verden. Og ja, dette er helt legitimt», skriver Rumble-sjef Chris Pavloski i brevet som er lagt ut på Twitter.

Hey @joerogan, we are ready to fight alongside you. See the note from our CEO @chrispavlovski… pic.twitter.com/G7ahfNNjtP — Rumble (@rumblevideo) February 7, 2022

Joe Rogans podkast «The Joe Rogan Experience» hadde først hovedbase på Youtube. Men for et par år siden ble han tilbudt en kontrakt av Spotify verdt 100 millioner dollar som han takket ja til.

Det er uvisst om Rogan vil flytte over til Rumble.com. Han har foreløpig ikke uttalt seg om tilbudet.

