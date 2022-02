annonse

Bjørn Dæhlie har fått mye kritikk etter sin annonserte flytting til «skatteparadiset» Sveits. Men noen tar ham i forsvar. Og FrP vil ha bort formueskatten, sier Hans Andreas Limi til Resett.

– Det Dagsavisen og resten av venstresiden må ta inn over seg er at flyttingen er et resultat av politikk. I lang tid har deler av norsk venstreside ønsket de rike dit pepperen gror. Nå er det nettopp det som skjer. Formuesskatten er virkemiddelet, skriver Jan Petter Sissener i Nettavisen, og legger til:

– Norge er ett av ytterst få land som har formuesskatt. Problemene med formueskatt er velkjent. I lederen skriver Dagsavisen at formuesskatten er et virkemiddel for å utjevne slik at nordmenn betaler skatt etter evne.

Les også: Sissener: – Strømsjokket svir mest for dem som har minst og skaper sosial nød

Sissener skriver at det er nettopp det formuesskatten ikke er. Han sier at de fleste som betaler formuesskatt, ikke har formuen i rene penger. Formuen er bedrifter som både skaper arbeidsplasser og betaler skatt. De må ta ut utbytte for å betale formuesskatten, selv om bedriften går med underskudd.

– Slik tappes bedriftene for kapital. Da blir det investert mindre, det blir færre arbeidsplasser – og ikke minst: Det blir mindre overskudd og inntekter til fellesskapet. Altså motsatt effekt av det tilhengerne av formuesskatt ønsker, sier Sissener.

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi sier til Resett at Fremskrittspartiet vil redusere og fjerne formuesskatten fordi den forskjellsbehandler norske og utenlandske eiere og ikke tar hensyn til bedriftenes inntjening eller driftsresultat.

Limi sitter i Stortingets finanskomite. Han er kritisk til dagens system hvor norske eiere må ta utbytte fra bedriften for å betale formuesskatt, selv om bedriften er i en oppstartsfase med stort kapitalbehov.

