Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er blitt enige om å sende brev til både finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre om ansettelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Komitéleder Peter Frølich fra Høyre mener hovedspørsmålet i saken er om ansettelsesprosessen har vært rigget til fordel for Stoltenberg.

– Hvis det henger et mistankens slør over denne ansettelsen, så er ikke det heldig for noen. Ikke for Stoltenberg, ikke for regjeringen og ikke for Stortinget, sier Frølich til NTB.

Regjeringens svar vil avgjøre hva komiteen foretar seg videre, sier han.

Habilitet

Ett av temaene i spørsmålene er vurderingene som er gjort av habilitet opp mot Stoltenberg. Bekymringen er at båndene kan ha vært for tette, forklarer Frølich.

Dessuten er han opptatt av å få klarhet i hvordan regjeringen vil håndtere de praktiske utfordringene som kan oppstå når sentralbanksjefen er så tett knyttet til Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre personlig som Stoltenberg er.

– Det er interessant å se hvordan en statsminister effektivt skal kunne styre landet og finanspolitikken når det er habilitetsutfordringer med sentralbanken, sier Frølich til NTB.

Komiteen vil blant annet ha svar fra statsministeren om hvilke tilpasninger han må gjøre for å ivareta Norges Banks uavhengighet når Stoltenberg overtar som sentralbanksjef.

Samtidig får finansministeren spørsmål om hvilke habilitetsvurderinger som er gjort, knyttet til andre i regjeringen som har deltatt i ansettelsesprosessen.

