annonse

annonse

NTB melder at flere hundre sykehusdemonstranter deltok tirsdag i et fakkeltog for å redde Ullevål sykehus i Oslo. De sa et klart nei til statlig regulering i sykehussaken.

– For et par uker siden kom den overraskende beskjeden fra regjeringen, ved helseminister Ingrid Kjerkol (Ap), at hun åpner for å overkjøre Oslo bystyre, og dermed Oslos innbyggere i spørsmålet om nedleggelse av Ullevål sykehus.

– Det gjør meg både opprørt, fortvilet og sint, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), i sin appell foran Stortinget tirsdag.

annonse

Hun med kommentarene foran hundrevis av fakler, holdt av Oslo-borgere som ønsker at Ullevål sykehus skal utvikles og at det ikke skal bygges et «monstersykehus» på Gaustad og Aker.

I regjeringsplattformen har det blitt fastslått at Ullevål sykehus skal legges ned som planlagt og at man isteden skal bygge opp andre sykehus i hovedstadsregionen.

Borgen sier det er et overveldende flertall i Oslo bystyre om at statlig regulering ikke er akseptabelt. Både ordføreren og fakkeltoget ga tydelig beskjed til regjeringen at en slik overkjøring av lokalt selvstyre ikke er akseptabelt, skriver Vårt Oslo.

annonse

– Vårt hovedbudskap dreier seg om gode sykehus og helsetjenester til Oslos innbyggere, sier Lene Haug, leder av Redd Ullevål sykehus.

Også tidligere kulturminister Åse Kleveland, stuntpoet Torgeir Rebolledo Pedersen og flere tillitsvalgte i fagbevegelsen holdt appeller i demonstrasjonen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474