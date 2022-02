annonse

Quentin Fillon Maillet tok OL-gull i skiskyting tross to bomskudd. Både Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø misset mot slutten og betalte dyrt for det.

20-kilometeren krevde mange offer på standplass. Tittelforsvarer Thingnes Bø havnet på to tilleggsminutter. De kom på første liggende skyting og siste stående. Nordmannen gikk fort i sporet og viste sterk form selv om vinneren gikk enda raskere.

– Jeg er en bom fra gullet, men også fire sekunder fra fjerdeplassen. Det er helt greit å tape slik mot en som har samme antall bomskudd som meg, sa han til TV Norge.

Dette sa han om skuddet som fratok ham seieren: – Jeg ble litt sliten mot slutten. Hodet faller litt ned, og så kommer bomskuddet. Det er utrolig vanskelig å sette fem skudd på siste skyting. Det har vi sett mange ganger.

Maillet gikk et superløp og hadde over et halvt minutts margin ned til Thingnes Bø da han kom til mål. Begge misset på to skudd.

Hviterusseren Anton Smolski feide ned alle 20 blinker og gikk ut fra siste skyting i tet, men han holdt ikke helt inn. Han kom inn på sølvplass og var 16,3 sekunder foran Thingnes Bø i mål.

Miss til slutt

Tarjei Bø hadde lenge en perfekt dag med geværet og prikket ned alle de 19 første blinkene før han bommet helt til slutt. Det sendte ham bort fra medaljediskusjonen. Med feilfri skyting ville han tatt bronse.

Slik kommenterte han missen mot slutten etter 8.-plassen: – Jeg hadde en veldig god dag på skytebanen, kanskje den beste følelsen i karrieren. Men den ville ikke inn. Jeg ble ikke tatt av nervene eller noe, sa Bø til TV Norge.

Han var meget misfornøyd med tempoet i sporet og hadde ikke noe klart svar på hvorfor det gikk så tregt med ham.

Lørdag var Bø-brødrene med på det norske vinnerlaget i blandet stafett.

Skjøt seg bort

Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid skjøt seg ganske tidlig ut av tetkampen. De endte på henholdsvis 13.- og 15.-plass. Begge pådro seg tre tilleggsminutter.

Normaldistansen gikk under gode forhold med lite vind og noen få minusgrader.

Det resterende OL-programmet for gutta: Sprint (lørdag), jaktstart (søndag), stafett (tirsdag neste uke) og fellesstart (fredag).

