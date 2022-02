annonse

annonse

Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad falt for fristelsen og skaffet seg urettmessige fordeler.

Han leide ut sin egen bolig i Oslo-området, satte opp et falsk bosted på gutterommet og innkasserte en gratis pendlerbolig. Nå står han frem i Vårt Land og bekjenner at han har feilet som forbilde.

– Det er ingen tvil om at Ropstad sin sak om økonomisk egeninteresse faller i kategorien umoralsk, sier Tomas Moltu fra Partiet De Kristne til Resett.

annonse

Les også: Ropstad kan ha betalt 680.000 kroner for lite i skatt

Ropstad forteller i et intervju med Vårt Land om hvordan han opplevde å måtte gå av. Han trakk seg som statsråd og partileder på en pressekonferanse i september.

– Jeg grein mange tårer den dagen, sier han og legger til:

annonse

– Som politiker … så privilegert – og likevel å ønske å utnytte enda bedre disse ordningene og virkelig få tynt ut … Det burde jeg ikke gjort.

Les også: Ropstad sier han ville utnytte systemet: – Jeg grein mange tårer den dagen

Moltu sier til Resett at Ropstads selverkjennelse og åpenhet om det trolig hjelper litt på skaden, men at det ikke en noen tvil om at «gutteromssaken» svekker tilliten til partiet.

– Det gir en ny type fokus på en grådighetskultur i KrF, i et parti som over mange år har bygget merkevare på å være et raust parti.

Moltu mener likevel at umusikalsk egeninteresse ikke er unikt for KrF. Det er avdekket saker i flere partier, og det har svekket folks tillit til stortingspartiene generelt.

– Hvilken effekt det har på partiene som står utenfor stortinget er usikkert, men at det taler til deres fordel er det ingen tvil om, tror Moltu.

Tomas Moltu har tidligere vært leder av Bergen KrF, men meldte overgang til PDK i 2016.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse